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AA
Haber Giriş: 26.03.2020 - 09:07,Son Güncelleme:/

İşte dünya geneli ve Türkiye'deki koronavirüs vaka sayıları

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İşte dünya geneli ve Türkiye'deki koronavirüs vaka sayıları
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İletişim Başkanlığı, dünya genelinde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) görüldüğü ülkelerdeki vaka, ölüm ve taburcu sayılarını açıkladı.

Başkanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19'un dünya genelinde bulaştığı kişi sayısının 462 bini geçtiği, 20 bin 800'den fazla kişinin hayatını kaybettiği, 113 binden fazlasının da iyileştiği belirtildi. 

Ülkelere göre, saat 00.00 itibarıyla koronavirüs vaka, ölüm ve taburcu sayıları şöyle:

İşte dünya geneli ve Türkiyedeki koronavirüs vaka sayıları


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