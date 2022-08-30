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Güncelleme Tarihi:

#Bıçaklı Saldırı#Köpek#ANTALYA
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Oluşturulma Tarihi: Ağustos 30, 2022 07:00

Antalya’nın Konyaaltı Sahili’nde Levent Tufan (45), köpeği ’Elsa’yı kaçırmak isteyen kimliği belirsiz kişiye direnince sol bacağından bıçaklandı. Şüpheli kaçarken, ’Elsa’nın ise ambulansa kadar sedyeyle taşınan sahibinin yanından ayrılmadığı görüldü. 

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Antalya Konyaaltı’ndaki Boğaçay’ın denize döküldüğü sahile dün 10.30 sıralarında köpeği ‘Elsa’ ile gelen Levent Tufan (45), bir süre denize girdikten sonra kenarda oturmaya başladı. Bu sırada kimliği belirsiz kişinin köpeğini götürmeye çalıştığını gören Tufan, peşinden giderek müdahale etti. İkili arasında çıkan tartışmada şüpheli, yanındaki bıçakla Tufan’ı sol bacağından bıçaklayarak kaçtı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Tufan’ı sedyeye aldı. Tufan, çevredekilerin de yardımıyla ambulansın olduğu bölgeye taşınırken, köpeği bir an yanından ayrılmadı. Sahibi hastaneye kaldırılırken, yakınının almaya geldiği ‘Elsa’ ise güçlükle götürüldü. Polis ekipleri şüphelinin belirlenip yakalanması için çalışma başlattı.

‘ONU KORUMAK İSTEDİ’

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Olayı görenlerden Umut Demirtaş “Köpeğini korumak istedi. Köpeği almaya çalışan adamla tartışıyorlar, bıçaklanıyor. Arkadaş ‘Yaralıyım’ deyince biz de ambulans ve polisi aradık. Onlar da gelip hastaneye götürdüler. Köpeği bir an başından ayrılmadı” dedi.

 

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#Bıçaklı Saldırı#Köpek#ANTALYA

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