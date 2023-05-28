İşte, dakika dakika Ankara’da seçim sonucu ve oy durumu

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Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu tamamlandı ve sandıklardaki oylar sayılmaya başladı. Ankara'da tüm sandıklarda sayımlar devam ediyor.

İşte sandıklardaki son durum:

SAAT: 21:28

Açılan sandık oranı: Yüzde 99,96

Recep Tayyip Erdoğan yüzde 48,78

Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 51,22



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