İşte, dakika dakika Ankara’da seçim sonucu ve oy durumu

Güncelleme Tarihi:
Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu tamamlandı ve sandıklardaki oylar sayılmaya başladı. Ankara'da tüm sandıklarda sayımlar devam ediyor.
İşte sandıklardaki son durum:
SAAT: 21:28
Açılan sandık oranı: Yüzde 99,96
Recep Tayyip Erdoğan yüzde 48,78
Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 51,22
CUMHURBAŞKANI 14 MAYIS SEÇİMİ ANKARA İLÇELERİ SONUÇLARI
|İLÇE
|Recep Tayyip Erdoğan
|Kemal Kılıçdaroğlu
|Altındağ
|% 60.21 | 156.144 Oy
|% 33.41 | 86.646 Oy
|Ayaş
|% 55.41 | 5.066 Oy
|% 38.15 | 3.488 Oy
|Bala
|% 62.71 | 8.909 Oy
|% 32.94 | 4.680 Oy
|Beypazarı
|% 56.77 | 18.928 Oy
|% 35.23 | 11.747 Oy
|Çamlıdere
|% 78.18 | 4.997 Oy
|% 18.04 | 1.153 Oy
|Çankaya
|% 20.39 | 133.418 Oy
|% 75 | 490.695 Oy
|Çubuk
|% 71.86 | 44.878 Oy
|% 22.12 | 13.813 Oy
|Elmadağ
|% 48.28 | 15.098 Oy
|% 45.53 | 14.239 Oy
|Güdül
|% 65.49 | 4.073 Oy
|% 28.83 | 1.793 Oy
|Haymana
|% 64.45 | 10.855 Oy
|% 32.16 | 5.417 Oy
|Kalecik
|% 65.22 | 5.981 Oy
|% 29.13 | 2.671 Oy
|Kızılcahamam
|% 68.26 | 13.834 Oy
|% 26.19 | 5.308 Oy
|Nallıhan
|% 54.55 | 10.393 Oy
|% 38.21 | 7.280 Oy
|Polatlı
|% 51.75 | 42.573 Oy
|% 40.33 | 33.177 Oy
|Şereflikoçhisar
|% 55.66 | 11.469 Oy
|% 38.56 | 7.946 Oy
|Yenimahalle
|% 39.32 | 189.207 Oy
|% 53.93 | 259.545 Oy
|Gölbaşı
|% 47.25 | 45.423 Oy
|% 45.14 | 43.393 Oy
|Keçiören
|% 52.52 | 324.987 Oy
|% 40.1 | 248.143 Oy
|Mamak
|% 47.23 | 212.080 Oy
|% 46.7 | 209.682 Oy
|Sincan
|% 60.99 | 225.811 Oy
|% 30.73 | 113.785 Oy
|Kahramankazan
|% 63.32 | 24.411 Oy
|% 28.13 | 10.847 Oy
|Akyurt
|% 72.04 | 19.723 Oy
|% 20.53 | 5.620 Oy
|Etimesgut
|% 40.35 | 170.283 Oy
|% 51.89 | 219.013 Oy
|Evren
|% 63.19 | 1.248 Oy
|% 31.95 | 631 Oy
|Pursaklar
|% 70.15 | 73.057 Oy
|% 22.38 | 23.311 Oy
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