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İşte, dakika dakika Ankara’da seçim sonucu ve oy durumu

Güncelleme Tarihi:

#Ankara#Seçim#Cumhurbaşkanlığı
İşte, dakika dakika Ankara’da seçim sonucu ve oy durumu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 28, 2023 18:23

Ankara Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçim sonuçları açıklanmaya başladı. Sanıkların yüzde 99,96'sı açıldı.

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Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu tamamlandı ve sandıklardaki oylar sayılmaya başladı. Ankara'da tüm sandıklarda sayımlar devam ediyor.

İşte sandıklardaki son durum:

SAAT: 21:28

Açılan sandık oranı: Yüzde 99,96
Recep Tayyip Erdoğan yüzde 48,78
Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 51,22

CUMHURBAŞKANI 14 MAYIS SEÇİMİ ANKARA İLÇELERİ SONUÇLARI

İLÇERecep Tayyip ErdoğanKemal Kılıçdaroğlu
Altındağ% 60.21 | 156.144 Oy% 33.41 | 86.646 Oy
Ayaş% 55.41 | 5.066 Oy% 38.15 | 3.488 Oy
Bala% 62.71 | 8.909 Oy% 32.94 | 4.680 Oy
Beypazarı% 56.77 | 18.928 Oy% 35.23 | 11.747 Oy
Çamlıdere% 78.18 | 4.997 Oy% 18.04 | 1.153 Oy
Çankaya% 20.39 | 133.418 Oy% 75 | 490.695 Oy
Çubuk% 71.86 | 44.878 Oy% 22.12 | 13.813 Oy
Elmadağ% 48.28 | 15.098 Oy% 45.53 | 14.239 Oy
Güdül% 65.49 | 4.073 Oy% 28.83 | 1.793 Oy
Haymana% 64.45 | 10.855 Oy% 32.16 | 5.417 Oy
Kalecik% 65.22 | 5.981 Oy% 29.13 | 2.671 Oy
Kızılcahamam% 68.26 | 13.834 Oy% 26.19 | 5.308 Oy
Nallıhan% 54.55 | 10.393 Oy% 38.21 | 7.280 Oy
Polatlı% 51.75 | 42.573 Oy% 40.33 | 33.177 Oy
Şereflikoçhisar% 55.66 | 11.469 Oy% 38.56 | 7.946 Oy
Yenimahalle% 39.32 | 189.207 Oy% 53.93 | 259.545 Oy
Gölbaşı% 47.25 | 45.423 Oy% 45.14 | 43.393 Oy
Keçiören% 52.52 | 324.987 Oy% 40.1 | 248.143 Oy
Mamak% 47.23 | 212.080 Oy% 46.7 | 209.682 Oy
Sincan% 60.99 | 225.811 Oy% 30.73 | 113.785 Oy
Kahramankazan% 63.32 | 24.411 Oy% 28.13 | 10.847 Oy
Akyurt% 72.04 | 19.723 Oy% 20.53 | 5.620 Oy
Etimesgut% 40.35 | 170.283 Oy% 51.89 | 219.013 Oy
Evren% 63.19 | 1.248 Oy% 31.95 | 631 Oy
Pursaklar% 70.15 | 73.057 Oy% 22.38 | 23.311 Oy

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İşte, dakika dakika Ankara’da seçim sonucu ve oy durumu

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