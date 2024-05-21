İşte dakika dakika Akıncı’nın tarihi görevi

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Türkiye’nin İran Cumhurbaşkanı Reisi ve bazı yetkililerin geçirdiği helikopter kazasına ilişkin arama faaliyetlerinde görevlendirdiği Akıncı İHA, enkaza ait olabileceği düşünülen ısı kaynağını yaklaşık 2 saat içinde tespit ederek koordinatlarını İran makamlarıyla paylaştı. Akıncı’nın tespitlerinin ardından İran Kızılayı, Cumhurbaşkanı Reisi’ye ait helikopter enkazının yerini bulduklarını duyurdu. İşte dakika dakika Bayraktar Akıncı’nın tarihi görevinin detayları:

İbrahim Reisi

TAHRAN’DAN TALEP GELDİ

20.00: İran Dışişleri’nden MSB’ye gece görüşlü arama kurtarma helikopter talebi geldi. MSB, helikopterle birlikte İHA görevlendirebileceğini teklif etti.

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20.30: Teklif İran yetkilileri tarafından kabul edildi. MSB, Genelkurmay Başkanlığı’na hazırlık talimatı verdi.

22.30: Akıncı A6’nın (mühimmatlı) sınır geçişi için talimat verildi.

23.00: İran tarafının mühimmatlı olduğu için A6’yı kabul etmemesi sebebiyle sınır geçişi iptal edildi.

AKINCI BATMAN’DAN YOLA ÇIKTI

23.18: Batman’dan Akıncı A5 (mühimmatsız) hareket etti.

00.13: Van bölgesinden sınırı geçti.

00.45: 30.000 feet irtifadan uçarak hedef bölgesine vardı.

02.22: Kötü hava şartlarında yüksek irtifada görüntü alınamamasından dolayı kademe kademe 9.000 feet irtifaya indi ve ilk ısı kaynağını tespit etti.

İRAN’LA GÖRÜNTÜ PAYLAŞIMI

02.37: İran tarafıyla İHA görüntü paylaşımı yapıldı.

04.30: İran arama kurtarma ekipleri bölgeye gitti.

05.46: Ekipler helikopter enkazına ulaştı.

VE YURDA GERİ DÖNÜŞ...

05.50: İran yetkilileri, bölgeye başka hava araçları gireceği için teşekkür ederek bölgeyi terk etmemizi istedi.

06.01: Akıncı dönüşe geçti.

06.45: Yurtiçine giriş yaptı.

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Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre; helikopterin düştüğü bilgisinin alınmasına müteakip Dışişleri Bakanlığı tarafından 19 Mayıs 2024 tarihinde, saat 20.00’da İran’ın gece görüşlü arama/kurtarma helikopter yardım talebi Milli Savunma Bakanlığı’na bildirildi. Bunun üzerine derhal bir adet Coguar tipi helikopter Diyarbakır’dan Van’a hareket etti. Bir yandan da Milli Savunma Bakanlığı tarafından saat 22.20’de yurtdışında İHA kullanılması için Cumhurbaşkanlığı’ndan onay alındı. Hava şartları nedeniyle helikopterin uçuş gerçekleştirememe ihtimali göz önüne alınarak, gece ve kötü hava şartlarında tespit ve görüş yetenekleri üst seviyede olan Akıncı İHA ile arama ve tespit yapılabileceği İran tarafına iletildi. İran makamlarının teklifi kabul etmesi üzerine bir adet silahsız Akıncı İHA saat 23.18’de Batman’dan havalandı ve bölgeye giderek enkazı tespit etti. Çalışmalar sırasında İran makamları ile sürekli ataşelikler üzerinden koordinasyon sağlandı.

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SİS, YAĞIŞ FIRTINA DEMEDİ

Akıncı İHA, rüzgâr 150 kilometre saat hızında eserken zorlu şartlarda görevini yerine getirdi. Yağış, bulut, sis, fırtına, boran ve dağlık arazi gibi her türlü olumsuzluğa rağmen Bayraktar Akıncı, enkazın yerini tespit etmek için 30 bin feet’ten ve dağların 100 metre kadar üstünde uçuşlar yaptı. 2 saatte enkazı buldu, toplamda ise 7 saat 27 dakika uçuş gerçekleştirmiş oldu.

45 BİN FEET’E ÇIKABİLİYOR

Baykar Teknoloji tarafından geliştirilen ve Türkiye’nin en gelişmiş özelliklere sahip insansız hava araçları arasında yer alan Akıncı, 2021 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girdi.

45 bin feet irtifaya kadar çıkabilen Akıncı sistemi, 24 saat havada kalabiliyor ve faydalı yük taşıma kapasitesi bin 350 kilograma kadar ulaşıyor. Bu özellikleriyle savaş uçaklarının yaptığı bir kısım görevleri de icra edebiliyor.

Keşif-gözetleme özelliği de bulunan Akıncı’da Milli Görüş Hattı ve Uydu Haberleşme Sistemi, Milli Elektronik Destek Podu, Milli AESA (Çok Amaçlı Hava Radarı, Sentetik Açıklıklı Radar, Meteoroloji Radarı) Radarı gibi donanımlar bulunuyor.

Tam Otomatik Seyir ve Rota Takibi özelliği bulunan Akıncı’nın seyir hızı 150-195 knots, 12 metre uzunluğunda, kanat açıklığı ise 20 metre.

MAM-L, MAM-C, Cirit, L-UMTAS, UMTAS, Bozok, MK-81, MK-82, MK-83, Hassas Güdüm Kiti (HGK), Kanatlı Güdüm Kiti (KGK)-MK-82, Teber-82, Gökdoğan Füzesi, Bozdoğan Füzesi, SOM-A gibi mühimmatları kullanabiliyor.

‘GÜÇLÜ SAVUNMA SANAYİMİZLE DOST ÜLKELERİN YANINDAYIZ’

Savunma Sanayii Başkanı (SSB) Haluk Görgün Akıncı’nın İran görevine ilişkin sosyal medyada hesabından şu paylaşımı yaptı: “Akıncı İHA’mız, İran Cumhurbaşkanı Reisi ve heyetinin helikopter kazası sonrası arama kurtarma operasyonlarına destek için tüm gece görevdeydi, sabah saatlerinde görevini başarıyla tamamlayarak yurda döndü. Türkiye, güçlü savunma sanayisi ile dost ülkelerin her zaman yanındadır. İran halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.”

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VAN GÖLÜ’NDE AY-YILDIZ ÇİZDİ

Akıncı İHA, İran’daki görevinden döndükten sonra Van Gölü üzerinde ‘ay- yıldız’ rotası çizdi. Akıncı’nın çizdiği ‘ay- yıldız’ rotasının görüntüsü sosyal medyada binlerce kişi tarafından paylaşıldı.

MİLYONLAR ROTAYI TAKİP ETTİ

Düşen helikopteri bulmak için görevlendirilen Akıncı İHA’nın uçuşu başından itibaren dünya genelinde büyük ilgi topladı. FlightRadar24 uygulamasına göre 200 bini aşkın kişi Akıncı’nın İran semalarındaki dairesel hareketlerini takip etti. X platformundaki canlı yayında Akıcı’nın faaliyetlerinin toplam 2.7 milyon kişi tarafından izlendiği bildirildi.

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SELÇUK BAYRAKTAR: ANAYURDUNA HOŞ GELDİN AKINCI

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, görevini tamamlayarak Türkiye’ye dönen Akıncı İHA ile ilgili sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı: “Anayurduna hoş geldin Bayraktar Akıncı. İran halkına tekrar geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.”

BAKAN URALOĞLU: SİNYAL SİSTEMİ KAPALI OLABİLİR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, helikopter kazasına ilişkin şunları söyledi: “İran bizim hava arama kurtarma sorumluluk sahası içinde bulunuyor. Bu anlamda tüm hava ve deniz araçlarının sinyallerini takip ediyoruz. İlk etapta helikopterin sinyal verip vermediğini takip ettik. İran tarafı ile irtibata geçtik. Muhtemelen sinyal sisteminin kapalı olduğu veya helikopterde o sinyal sisteminin olmadığını düşünüyoruz. Çünkü mutlaka o sinyaller bize düşerdi, fakat düşmedi. Onlardan aldığımız bilgilerle ilk etapta gerek Milli Savunma Bakanlığı olsun, gerek AFAD olsun işbirliği noktasında sürece katkı sağlamaya çalıştık.”

İRAN VE TEMSİLCİLİKLERİNDE BAYRAKLAR YARIYA İNDİ

İran, Cumhurbaşkanı Reisi ve beraberindekilerinin hayatını kaybettiğinin kesinleşmesinin ardından 5 günlük yas ilan etti. İran İslam Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu’nda da bayraklar yarıya indirildi.