İşte bankayla ilgili iki soruşturma

Denizbank Genel Müdürlüğü’ne Seçil Erzan hakkındaki ilk şikayet 7 Nisan 2023 günü İnci Çeviker tarafından yapıldı. Denizbank aynı gün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurarak Seçil Erzan hakkında suç duyurusunda bulundu. Yurtdışına çıkış yasağı koyulan Seçil Erzan 11 Nisan günü tutuklandı. Ancak soruşturmalara yön veren Seçil Erzan’ın 3 Mayıs 2023 günü verdiği ikinci ifadesi oldu. Seçil Erzan bu ifadesinde kimden ne kadar para aldığını, ne kadar geri ödediğini tek tek anlatarak Denizbank yöneticileriyle ilgili de çeşitli iddialarda bulundu.

‘KAPIMDA ADAM BEKLETTİLER’

Seçil Erzan 3 Mayıs’taki ifadesinde, “8 Mart günü Denizbank Avrupa-1 Bölge Müdürü Sermin Hanım Çorlu’daki evime beni görmeye geldi. Yanında koruma gibi birileri vardı. Daha doğrusu evimin önünde 4-5 adamın beklediğini gördüm. Geldikleri araçlar bankanın araçlarıydı. Sermin Hanım benimle görüştükten sonra gitti. Bir sonraki gün 9 Nisan’da beni koruma eşliğinde Zincirlikuyu’daki Denizbank Genel Müdürlüğü’ne götürdüler. Koluma serumlar takılarak bana ‘Bu işi banka dışında yaptın’ diye söylettirdiler. Tam olarak Sermin Tekin, Ali Murat Dizdar, Cenk İzgi (Teftiş Kurulu Bölüm Müdürü) Tanju Kaya (İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı) vardı. Bu şahıslar bana sürekli ‘Olayda zimmet yok deyip baskı kurdular” demişti. Seçil Erzan’ı gözaltına almak için giden polisler de evinin önünde bankanın iki güvenlik görevlisinin nöbet tuttuğunu gördü ve tutanak tutuldu. Seçil Erzan’ın ifadesi ve bu tutanak, Denizbank ve yöneticileri hakkında ‘hürriyeti tahdit’ten soruşturma açılmasına neden oldu.

Denizbank ve yöneticileri hakkındaki ikinci soruşturma ise ‘suç delillerini gizlemek ve yok etmek’ suçundan yürütülüyor. Bu soruşturmanın da iki temel dayanağı var. İlki, Seçil Erzan’ın çalıştığı banka şubesinin güvenlik kamerası görüntülerinde bazı eksiklikler olduğu iddia ediliyor. İkinci dayanağı ise yine Seçil Erzan’ın 3 Mayıs’ta verdiği ifade. Seçil Erzan evinde ele geçirilen bilgisayar çıktısı belgelerin banka yönetimi tarafından zorla hazırlanarak kendisine verildiğini iddia etmiş ve “Evimden çıkan not kağıtları benim tarafımdan tutulmuştur. Bu not kağıtlarında yazan meblağlar doğrudur. Bizzat benim yazdıklarım doğrudur. Sermin Tekin, Çorlu’daki evime geldiğinde zorla benden ses kaydı oluşturmamı istedi. Şahsi telefonunu konuşma sırasında açarak sesimi kaydetti. Tabloları (bilgisayar çıktıları) ben yapmadım. Kimden ne kadar para aldıysam bunu kağıtlara not almıştım” demişti.

‘TELEFONUMU KIRMAMI İSTEDİLER’

Seçil Erzan ayrıca banka yetkililerinin içerisinde para alışverişiyle ilgili konuşmalar olan iphone marka cep telefonunu da kırmasını istediklerini öne sürmüş ve kırık haldeki telefonunu savcılığa teslim etmişti. Her iki soruşturma da halen sürüyor.

ÖDEYECEK HİÇBİR ŞEYİM YOK

- ÖTE yandan Seçil Erzan’a memleketi Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde 1 milyon 640 bin dolar veren işinsanı Ömer Kahra-man’ın avukatı Necdet Kaplan, Erzan’ı cezaevinde ziyaret etti. Kaplan, “Bana ‘Ödeyecek hiçbir şeyim yok, param da yok. Şu anda o psikolojide de değilim. Zaten benim adıma da bir mal varlığı yok, ödeyemem’ dedi. Çok bitkindi, konuştuğu-muzda ağlıyordu zaten” dedi.