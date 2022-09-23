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İşte Antalya'daki orman yangınının bilançosu

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#Orman Yangını#Antalya#Yangın
İşte Antalyadaki orman yangınının bilançosu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 23, 2022 10:40

Antalya'nın Kaş ilçesinde Antalya-Muğla sınırını çizen Eşen Çayı kıyısındaki kum erozyonuna karşı 1960'lı yıllarda ağaçlandırılan bölgede çıkıp söndürülen ve rüzgarla yeniden başlayan yangın, dün gece ikinci kez kontrol altına alındı. Etrafı iş makineleriyle çevrilen bölgede soğutma çalışmaları sürerken, 15 hektar alanın zarar gördüğü belirlendi.

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Kaş'a bağlı Ova Mahallesi'ndeki ağaçlandırma sahasında 21 Eylül Çarşamba saat 19.00 sıralarında çıkan yangın, 3 saat sonra kontrol altına alındı. Ancak dün öğle saatlerinde bölgede çıkan şiddetli rüzgar sonrası yangın alanında önce duman, sonra alevler yükselmeye başladı. Şiddetli rüzgarla alevler hızla etrafa yayıldı. Yangına 3 uçak ve 3 helikopter, orman müdürlüklerine bağlı 12 arazöz, 2 su tankeri, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 2 itfaiye aracı, 2 su tankeri, 2 iş makinesi, Kaş Belediyesi'ne ait 5 iş makinesi, 2 su tankeri, 6 teknik eleman, tarafından müdahale edildi.

İşte Antalyadaki orman yangınının bilançosu

Ova Mahallesi'nde yaşayanlar, yaklaşan alevlere hortumlarla su sıktı. Rüzgarın yön değiştirmesiyle yangın etrafa yayıldı. Bölgeyi yoğun duman kapladı. Yangın bölgesine Kaş Kaymakamı Murat Öztürk, Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ali Erol da geldi. Bölgede jandarma güvenlik tedbiri alarak, vatandaşları yangın bölgesinden uzaklaştırmaya çalıştı. Bazı vatandaşlar, tankerleri ile gelerek yangını söndürmeye yardımcı olmaya çalıştı. Dün geceden beri ekipleri yöneten Kaş Orman İşletme Müdürü Süleyman Demir, tansiyonunun düşmesi ve ateşinin çıkması üzerine Kaş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve bir süre tedavi gördü.

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İşte Antalyadaki orman yangınının bilançosu

Yangının etrafı iş makineleriyle geniş yollar açılarak çevrildi. Dün saat 22.00 sıralarında rüzgarın hızını kaybetmesi ile yangın da kontrol altına alındı. Yangın alanında kara ekipleri ve arazözlerle soğutma çalışması başladı. Yangında ilk belirlemelere göre yaklaşık 15 hektar okaliptüs ormanı zarar gördü.

Kaş Orman İşletme Müdürü Süleyman Demir, yanan alanın kum erozyonuna karşı 1960'lı yıllarda ağaçlandırılan bir bölge olduğunu, alanda sadece okaliptüs ve Kıbrıs akasyası ağaçlarının bulunduğunu belirtti.

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