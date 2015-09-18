İşte AK Parti listesi (AK Parti'nin milletvekili adayları kim?)

Türkiye, 26. Dönem parlamentosunu belirlemek üzere 1 Kasım 2015 tarihinde seçime gidiyor. Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) 1 Kasım'da yapılacak milletvekili genel seçimi için hazırladığı seçim takvimi işliyor. Partiler ise Parti Meclisi ve MYK toplantıları ile 1 Kasım seçimleri için milletvekili aday listelerini kesinleştirmeye başladı.
AK Parti milletvekili aday listesi Yüksek Seçim Kurulu’na teslim edildi. AK Parti milletvekili aday listesi Yüksek Seçim Kurulu’na teslim edildi. AK Parti'de 7 Haziran seçimleri listesinden 312 milletvekili yeniden aday gösterildi.
İşte isimleri açıklanan ilk adaylar:
ADANA 1 ÖMER ÇELİK
ADANA 2 NECDET ÜNÜVAR
ADANA 3 FATMA GÜLDEMET SARI
ADANA 4 TALİP KÜÇÜKCAN
ADANA 5 MEHMET ŞÜKRÜ ERDİNÇ
ADANA 6 TAMER DAĞLI
ADANA 7 MEHMET SAĞLAM
ADANA 8 AHMET ZENBİLCİ
ADANA 9 MÜBERRA KARA
ADANA 10 HASAN HÜSEYİN KUŞCU
ADANA 11 HASAN BERZAN TOPRAK
ADANA 12 ZEKERİYE YILDIZOĞLU
ADANA 13 MEHMET AKİF DOSTBİL
ADANA 14 İBRAHİM DÖLEK
ADIYAMAN 1 AHMET AYDIN
ADIYAMAN 2 ADNAN BOYNUKARA
ADIYAMAN 3 İBRAHİM HALİL FIRAT
ADIYAMAN 4 SALİH FIRAT
ADIYAMAN 5 YAKUP TAŞ
AFYONKARAHİSAR 1 VEYSEL EROĞLU
AFYONKARAHİSAR 2 ALİ ÖZKAYA
AFYONKARAHİSAR 3 HATİCE DUDU ÖZKAL
AFYONKARAHİSAR 4 MEHMET KOCA
AFYONKARAHİSAR 5 CENGİZ SAĞLAM
AĞRI 1 CESİM GÖKÇE
AĞRI 2 İSMAİL OĞUR
AĞRI 3 ERHAN TENEKECİ
AĞRI 4 ZEYNEL ABİDİN ÇAKIR
AMASYA 1 MEHMET NACİ BOSTANCI
AMASYA 2 HALUK İPEK
AMASYA 3 AVNİ ERDEMİR
ANKARA -1 1ALİ BABACAN
ANKARA -1 2 YALÇIN AKDOĞAN
ANKARA -1 3 AHMET GÜNDOĞDU
ANKARA -1 4ALİ İHSAN ARSLAN
ANKARA -1 5 JÜLİDE SARIEROĞLU
ANKARA -1 6 MURAT ALPARSLAN
ANKARA -1 7 ERTAN AYDIN
ANKARA -1 8 FATİH ŞAHİN
ANKARA -1 9 TÜLAY SELAMOĞLU
ANKARA -1 10 BARIŞ AYDIN
ANKARA -1 11 ERCAN KINACI
ANKARA -1 12 FAHRİ USTA
ANKARA -1 13 DEVLET ŞANKAZAN
ANKARA -1 14 MEHTAP TORUNTAY
ANKARA -1 15 HÜSEYİN ULUSAL
ANKARA -1 16 HAYRİ ÇAĞIR
ANKARA -1 17 EMİRE BALKAN
ANKARA -1 18 MEHMET ALİ CANLI
ANKARA-2 1 CEMİL ÇİÇEK
ANKARA-2 2 YILDIRIM TUĞRUL TÜRKEŞ
ANKARA-2 3 EMRULLAH İŞLER
ANKARA-2 4 AHMET İYİMAYA
ANKARA-2 5 LÜTFİYE SELVA ÇAM
ANKARA-2 6 VEDAT BİLGİN 1/10
ANKARA-2 7 AYDIN ÜNAL
ANKARA-2 8 NEVZAT CEYLAN
ANKARA-2 9 AYHAN YILMAZ
ANKARA-2 10 MAHMUT SAMİ MALLI
ANKARA-2 11 AHMET BABA
ANKARA-2 12 MURAT YILDIRIM
ANKARA-2 13 NESLİHAN CENK
ANKARA-2 14 MEHMET AKİF KALAYCI
ANTALYA 1 MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU
ANTALYA 2 MUSTAFA KÖSE
ANTALYA 3 HÜSEYİN SAMANİ
ANTALYA 4 GÖKCEN ÖZDOĞAN ENÇ
ANTALYA 5 SENA NUR ÇELİK
ANTALYA 6 İBRAHİM AYDIN
ANTALYA 7 ATAY USLU
ANTALYA 8 İBRAHİM TÜRKİŞ
ANTALYA 9 IŞILAY IŞILDAR CAN
ANTALYA 10 HAKKI BEŞKAZALI
ANTALYA 11 ERCAN MEKTEPLİOĞLU
ANTALYA 12 İZZET YILMAZ
ANTALYA 13 MURTAZA TAMYÜREK
ANTALYA 14 MUSTAFA AKDENİZ
ARTVİN 1 İSRAFİL KIŞLA
ARTVİN 2 HAYRETTİN GÜLBİN
AYDIN 1 MEHMET ERDEM
AYDIN 2 ABDURRAHMAN ÖZ
AYDIN 3 MUSTAFA SAVAŞ
AYDIN 4 ERSİN ESENLİK
AYDIN 5 METİN YAVUZ
AYDIN 6 HİLMİ YILDIRIM
AYDIN 7 HAKAN ÇAĞLAR ERÜRKER
BALIKESİR 1 MAHMUT POYRAZLI
BALIKESİR 2 SEMA KIRCI
BALIKESİR 3 ALİ AYDINLIOĞLU
BALIKESİR 4 KASIM BOSTAN
BALIKESİR 5 MUSTAFA CANBEY
BALIKESİR 6 EMİN MEHMET KARATAN
BALIKESİR 7 HASAN DEMİRASLAN
BALIKESİR 8 HASAN ŞAFAK
BİLECİK 1 HALİL ELDEMİR
BİLECİK 2 RAMAZAN KURTULMUŞ
BİNGÖL 1 CEVDET YILMAZ
BİNGÖL 2 ENVER FEHMİOĞLU
BİNGÖL 3 YUSUF COŞKUN
BİTLİS 1 VEDAT DEMİRÖZ
BİTLİS 2 MEHMET ZEKİ PEKER
BİTLİS 3 AHMET ÇELİK
BOLU 1 ALİ ERCOŞKUN
BOLU 2 FEHMİ KÜPÇÜ
BOLU 3 FATİH METİN
BURDUR 1 BAYRAM ÖZÇELİK
BURDUR 2 REŞAT PETEK
BURDUR 3 KAMİL ÖZCAN
BURSA 1 MEHMET MÜEZZİNOĞLU
BURSA 2 EFKAN ALA
BURSA 3 EMİNE YAVUZ GÖZGEÇ 2/10
BURSA 4 CEMALETTİN KANİ TORUN
BURSA 5 HÜSEYİN ŞAHİN
BURSA 6 İSMAİL AYDIN
BURSA 7 ZEKERİYA BİRKAN
BURSA 8 HAKAN ÇAVUŞOĞLU
BURSA 9 BENNUR KARABURUN
BURSA 10 MUHAMMET MÜFİT AYDIN
BURSA 11 OSMAN MESTEN
BURSA 12 MUSTAFA ESGİN
BURSA 13 AHMET KILIÇ
BURSA 14 CENNET CANKILIÇ
BURSA 15 HARUN AKIN
BURSA 16 BÜLENT BÜKE
BURSA 17 MURAT ÇAKIR
BURSA 18 DİNÇER AKYEL
ÇANAKKALE 1 BÜLENT TURAN
ÇANAKKALE 2 AYHAN GİDER
ÇANAKKALE 3 JÜLİDE İSKENDEROĞLU
ÇANAKKALE 4 MEHMET ÖZKURNAZ
ÇANKIRI 1 MUHAMMET EMİN AKBAŞOĞLU
ÇANKIRI 2 HÜSEYİN FİLİZ
ÇORUM 1 SALİM USLU
ÇORUM 2 AHMET SAMİ CEYLAN
ÇORUM 3 LÜTFİYE İLKSEN CERİTOĞLU KURT
ÇORUM 4 BEKİR HORUZ
DENİZLİ 1 NİHAT ZEYBEKCİ
DENİZLİ 2 SEMA RAMAZANOĞLU
DENİZLİ 3 ŞAHİN TİN
DENİZLİ 4 CAHİT ÖZKAN
DENİZLİ 5 OSMAN YÜCELİŞ
DENİZLİ 6 EMİN OKKAYA
DENİZLİ 7 MUHAMMED BEKİR EGE
DİYARBAKIR 1 MEHMET GALİP ENSARİOĞLU
DİYARBAKIR 2 EBUBEKİR BAL
DİYARBAKIR 3 YUNUS MEMİŞ
DİYARBAKIR 4 BERAN ÇELİK
DİYARBAKIR 5 TAHSİN ARSLAN
DİYARBAKIR 6 NETİCE ARSLAN
DİYARBAKIR 7 ŞAFAK YONTÜRK
DİYARBAKIR 8 ALAATTİN PARLAK
DİYARBAKIR 9 MEHMET FATİH KAYHAN
DİYARBAKIR 10 AZİZ ALPER BİTEN
DİYARBAKIR 11 NEŞET ÖZDEN
EDİRNE 1 RAFET SEZEN
EDİRNE 2 MUSTAFA MERCAN
EDİRNE 3 FAHRETTİN SAVCI
ELAZIĞ 1 TAHİR ÖZTÜRK
ELAZIĞ 2 METİN BULUT
ELAZIĞ 3 ÖMER SERDAR
ELAZIĞ 4 EJDER AÇIKKAPI
ERZİNCAN 1 SEBAHATTİN KARAKELLE
ERZİNCAN 2 SERKAN BAYRAM
ERZURUM 1 RECEP AKDAĞ
ERZURUM 2 MUSTAFA ILICALI
ERZURUM 3 ZEHRA TAŞKESENLİOĞLU
ERZURUM 4 İBRAHİM AYDEMİR 3/10
ERZURUM 5 ORHAN DELİGÖZ
ERZURUM 6 AHMET YAPTIRMIŞ
ESKİŞEHİR 1 NABİ AVCI
ESKİŞEHİR 2 HARUN KARACAN
ESKİŞEHİR 3 EMİNE NUR GÜNAY
ESKİŞEHİR 4 YETKİN TETİK
ESKİŞEHİR 5 ALİ DEMİREL
ESKİŞEHİR 6 YILMAZ ALTIN
GAZİANTEP 1 MEHMET ŞİMŞEK
GAZİANTEP 2 ABDULHAMİT GÜL
GAZİANTEP 3 AHMET UZER
GAZİANTEP 4 ŞAMİL TAYYAR
GAZİANTEP 5 CANAN CANDEMİR ÇELİK
GAZİANTEP 6 ABDULLAH NEJAT KOÇER
GAZİANTEP 7 ABDULKADİR YÜKSEL
GAZİANTEP 8 MEHMET ERDOĞAN
GAZİANTEP 9 ALİ ŞAHİN
GAZİANTEP 10 FİKRET MURAT TURAL
GAZİANTEP 11 MUHAMMED HAKAN TANRIÖVER
GAZİANTEP 12 SELAMİ YETKİNŞEKERCİ
GİRESUN 1 NURETTİN CANİKLİ
GİRESUN 2 CEMAL ÖZTÜRK
GİRESUN 3 SABRİ ÖZTÜRK
GİRESUN 4 ADEM TATLI
GÜMÜŞHANE 1 HACI OSMAN AKGÜL
GÜMÜŞHANE 2 CİHAN PEKTAŞ
HAKKARİ 1 AHMET BUDAK
HAKKARİ 2 EMRULLAH GÜR
HAKKARİ 3 ABDULMECİT TARHAN
HATAY 1 ADEM YEŞİLDAL
HATAY 2 ORHAN KARASAYAR
HATAY 3 MEHMET ÖNTÜRK
HATAY 4 FEVZİ ŞANVERDİ
HATAY 5 HACI BAYRAM TÜRKOĞLU
HATAY 6 FİLİZ ÖZÇÖREKÇİ
HATAY 7 İBRAHİM NACİ YAPAR
HATAY 8 MEHMET HACIOĞLU
HATAY 9 CANAN KAHRAMAN
HATAY 10 AHMET DEMİRTAŞ
ISPARTA 1 SÜREYYA SADİ BİLGİÇ
ISPARTA 2 SAİT YÜCE
ISPARTA 3 HAYDAR KEMAL KURT
ISPARTA 4 GÜLSÜM TUNÇBİLEK
MERSİN 1 LÜTFİ ELVAN
MERSİN 2 YILMAZ TEZCAN
MERSİN 3ALİ CUMHUR TAŞKIN
MERSİN 4 HACI ÖZKAN
MERSİN 5 ZEYNEP GÜL YILMAZ
MERSİN 6 ALPASLAN GÜRGENÇ
MERSİN 7 HALİT ÇORTUL
MERSİN 8 TANER BOZ
MERSİN 9 NAFİZ DENİZ
MERSİN 10 KORAL PARÇA
MERSİN 11 ADEM ALİ KESKİN
İSTANBUL-1 1 İSMAİL KAHRAMAN
İSTANBUL-1 2 MUSTAFA ATAŞ 4/10
İSTANBUL-1 3 MİHRİMAH BELMA SATIR
İSTANBUL-1 4 EROL KAYA
İSTANBUL-1 5 AHMET BERAT ÇONKAR
İSTANBUL-1 6 BERAT ALBAYRAK
İSTANBUL-1 7 İSMET UÇMA
İSTANBUL-1 8 METİN KÜLÜNK
İSTANBUL-1 9 RAVZA KAVAKCI KAN
İSTANBUL-1 10 AZMİ EKİNCİ
İSTANBUL-1 11 OSMAN BOYRAZ
İSTANBUL-1 12 HASAN TURAN
İSTANBUL-1 13 HASAN SERT
İSTANBUL-1 14 MEHMET ALİ PULCU
İSTANBUL-1 15 HURŞİT YILDIRIM
İSTANBUL-1 16 HULUSİ ŞENTÜRK
İSTANBUL-1 17 ORHAN BİRDAL
İSTANBUL-1 18 ŞEBNEM KOCAKELÇİ
İSTANBUL-1 19 HAKKI ŞANLI
İSTANBUL-1 20 ERDAL YILMAZ
İSTANBUL-1 21 AYŞE KARTAL
İSTANBUL-1 22 MUSTAFA DEMİRAL
İSTANBUL-1 23 MUSTAFA ÖZMEN
İSTANBUL-1 24 HACER AKTÜRK
İSTANBUL-1 25 ALİM ERDEMİR
İSTANBUL-1 26 COŞKUN KOÇ
İSTANBUL-1 27 HASAN EKMEN
İSTANBUL-1 28 AYSER SOY
İSTANBUL-1 29 MUHAMMET ALİ KUMRU
İSTANBUL-1 30 MEHMET HÜSREV
İSTANBUL-1 31 RAMAZAN BULUM
İSTANBUL-2 1 HAYATİ YAZICI
İSTANBUL-2 2 VOLKAN BOZKIR
İSTANBUL-2 3 BURHAN KUZU
İSTANBUL-2 4 AYŞE NUR BAHÇEKAPILI
İSTANBUL-2 5 FATMA BETÜL SAYAN KAYA
İSTANBUL-2 6 EKREM ERDEM
İSTANBUL-2 7 AZİZ BABUŞCU
İSTANBUL-2 8 DURMUŞ ALİ SARIKAYA
İSTANBUL-2 9 ŞİRİN ÜNAL
İSTANBUL-2 10 FATMA BENLİ
İSTANBUL-2 11 HÜSEYİN BÜRGE
İSTANBUL-2 12 HAYDAR ALİ YILDIZ
İSTANBUL-2 13 AHMET HAMDİ ÇAMLI
İSTANBUL-2 14 MARKAR ESEYAN
İSTANBUL-2 15 OKTAY SARAL
İSTANBUL-2 16 CEMAL VANLIOĞLU
İSTANBUL-2 17 AYŞEGÜL ESRA ATİK
İSTANBUL-2 18 PERİHAN TOĞAY
İSTANBUL-2 19 EROL ADAYILMAZ
İSTANBUL-2 20 YAVUZ DEĞİRMENCİ
İSTANBUL-2 21 GÜLVER ERDEM
İSTANBUL-2 22 MEHMET AKİF KÖSE
İSTANBUL-2 23 ÖMER FARUK AYDEMİR
İSTANBUL-2 24 BUĞRA BABUR
İSTANBUL-2 25 MAHMUT BAYAT
İSTANBUL-2 26 EMRE ETE
İSTANBUL-3 1 MEHMET MEHDİ EKER 5/10
İSTANBUL-3 2 MUSTAFA ŞENTOP
İSTANBUL-3 3 MEHMET DOĞAN KUBAT
İSTANBUL-3 4 SERAP YAŞAR
İSTANBUL-3 5 FEYZULLAH KIYIKLIK
İSTANBUL-3 6 MEHMET MUŞ
İSTANBUL-3 7 NUREDDİN NEBATİ
İSTANBUL-3 8 MEHMET METİNER
İSTANBUL-3 9 HARUN KARACA
İSTANBUL-3 10 TÜLAY KAYNARCA
İSTANBUL-3 11 MUSTAFA YENEROĞLU
İSTANBUL-3 12 ERKAN KANDEMİR
İSTANBUL-3 13 HALİS DALKILIÇ
İSTANBUL-3 14 MÜRTEZA ZENGİN
İSTANBUL-3 15 YILDIZ SEFERİNOĞLU
İSTANBUL-3 16 ABDULLAH BAŞCI
İSTANBUL-3 17 YUNUS ERGÜNE
İSTANBUL-3 18 TÜLİN MAZLUMOĞLU KESTANE
İSTANBUL-3 19 AHMET AYDIN
İSTANBUL-3 20 HATİCE KÜBRA ÖZTÜRK
İSTANBUL-3 21 ABDULLAH SADIKSOY
İSTANBUL-3 22 MÜZEMMİL HEVADPAL
İSTANBUL-3 23 RESUL KURT
İSTANBUL-3 24 YEŞİL AYTULUM TURUT
İSTANBUL-3 25 ZEKİYE ÇAPAN
İSTANBUL-3 26 MURAT ÇELİK
İSTANBUL-3 27 MEMET EMİN ERTEKİN
İSTANBUL-3 28 HASENE ÇAPAR
İSTANBUL-3 29 HAŞİM TAŞKIRAN
İSTANBUL-3 30 YASİN ZÜLBAHAROĞLU
İSTANBUL-3 31 HÜSEYİN KOYUNCU
İZMİR-1 1 BİNALİ YILDIRIM
İZMİR-1 2 MAHMUT ATİLLA KAYA
İZMİR-1 3 HÜSEYİN KOCABIYIK
İZMİR-1 4 NECİP KALKAN
İZMİR-1 5 CEMAL BEKLE
İZMİR-1 6 AYŞE ENGÜR
İZMİR-1 7 FEVZİ BAYRAM
İZMİR-1 8 MAKSUT KARAOSMAN
İZMİR-1 9 MEHMET İLKBAHAR
İZMİR-1 10 GÜRBÜZ AKBULUT
İZMİR-1 11 ZERRİN KARA
İZMİR-1 12 AHMET EROĞLU
İZMİR-1 13 ENES UZUNLAR
İZMİR-2 1 FATMA SENİHA NÜKHET HOTAR
İZMİR-2 2 MUSTAFA İBRAHİM TURHAN
İZMİR-2 3 HAMZA DAĞ
İZMİR-2 4 KEREM ALİ SÜREKLİ
İZMİR-2 5 NESRİN ULEMA
İZMİR-2 6 TANSU KAYA
İZMİR-2 7 BİLAL KIRKPINAR
İZMİR-2 8 ALİ SEDAT ŞENBAŞ
İZMİR-2 9 MELTEM ERGİN
İZMİR-2 10 VEYSEL GÜLDOĞAN
İZMİR-2 11 EMİN SEFA KAYACAN
İZMİR-2 12 HALE YILDIZ
İZMİR-2 13 CEMAL BAHÇIVAN 6/10
KARS 1 AHMET ARSLAN
KARS 2 YUSUF SELAHATTİN BEYRİBEY
KARS 3 SUAT ÖGEL
KASTAMONU 1 HAKKI KÖYLÜ
KASTAMONU 2 METİN ÇELİK
KASTAMONU 3 MURAT DEMİR
KAYSERİ 1 MEHMET ÖZHASEKİ
KAYSERİ 2 TANER YILDIZ
KAYSERİ 3 MUSTAFA ELİTAŞ
KAYSERİ 4 İSMAİL TAMER
KAYSERİ 5 HÜLYA NERGİS
KAYSERİ 6 İSMAİL EMRAH KARAYEL
KAYSERİ 7 SAMİ DEDEOĞLU
KAYSERİ 8 AVŞAR ASLAN
KAYSERİ 9 KADİR CAN GÖKALP
KIRKLARELİ 1 SELAHATTİN MİNSOLMAZ
KIRKLARELİ 2 TURHAN ALTINTEL
KIRKLARELİ 3 AYTAÇ AKSOY
KIRŞEHİR 1 SALİH ÇETİNKAYA
KIRŞEHİR 2 MİKAİL ARSLAN
KOCAELİ 1 FİKRİ IŞIK
KOCAELİ 2 RADİYE SEZER KATIRCIOĞLU
KOCAELİ 3 ZEKİ AYGÜN
KOCAELİ 4 İLYAS ŞEKER
KOCAELİ 5 MEHMET AKİF YILMAZ
KOCAELİ 6 SAMİ ÇAKIR
KOCAELİ 7 CEMİL YAMAN
KOCAELİ 8 AYŞE MÜGE OLŞEN
KOCAELİ 9 HALİT ÇOKAN
KOCAELİ 10 ERKAN AKSOY
KOCAELİ 11 ŞENER İNCE
KONYA 1 AHMET DAVUTOĞLU
KONYA 2 MUSTAFA BALOĞLU
KONYA 3 HÜSNÜYE ERDOĞAN
KONYA 4 AHMET SORGUN
KONYA 5 ZİYA ALTUNYALDIZ
KONYA 6 MUHAMMET UĞUR KALELİ
KONYA 7 LEYLA ŞAHİN USTA
KONYA 8 MEHMET BABAOĞLU
KONYA 9 ABDULLAH AĞRALI
KONYA 10 HALİL ETYEMEZ
KONYA 11 HACI AHMET ÖZDEMİR
KONYA 12 ÖMER ÜNAL
KONYA 13 MUSTAFA EFE
KONYA 14 AHMET ÖZDOĞAN
KÜTAHYA 1 MUSTAFA ŞÜKRÜ NAZLI
KÜTAHYA 2 VURAL KAVUNCU
KÜTAHYA 3 İSHAK GAZEL
KÜTAHYA 4 AHMET TAN
MALATYA 1 ÖZNUR ÇALIK
MALATYA 2 TAHA ÖZHAN
MALATYA 3 MUSTAFA ŞAHİN
MALATYA 4 NURETTİN YAŞAR
MALATYA 5 BÜLENT TÜFENKCİ
MALATYA 6 UFUK ÖNALAN
MANİSA 1 SELÇUK ÖZDAĞ 7/10
MANİSA 2 RECAİ BERBER
MANİSA 3 UĞUR AYDEMİR
MANİSA 4 MURAT BAYBATUR
MANİSA 5 İSMAİL BİLEN
MANİSA 6 GÜZİDE İÇEN KASAP
MANİSA 7 ERGÜN KARAOĞLU
MANİSA 8 OZAN ERDEM
MANİSA 9 NEVZAT BÜKÜM
KAHRAMANMARAŞ 1 MAHİR ÜNAL
KAHRAMANMARAŞ 2 VEYSİ KAYNAK
KAHRAMANMARAŞ 3 NURSEL REYHANLIOĞLU
KAHRAMANMARAŞ 4 CELALETTİN GÜVENÇ
KAHRAMANMARAŞ 5 MEHMET UĞUR DİLİPAK
KAHRAMANMARAŞ 6 MEHMET İLKER ÇİTİL
KAHRAMANMARAŞ 7 İMRAN KILIÇ
KAHRAMANMARAŞ 8 OĞUZKAN GÜZEL
MARDİN 1 ORHAN MİROĞLU
MARDİN 2 SÜLEYMAN BÖLÜNMEZ
MARDİN 3 SÜLEYMAN ÇELİK
MARDİN 4 ABDULLAH ERİN
MARDİN 5 VEYSİ KAYA
MARDİN 6 AHMET KAYA
MUĞLA 1 HASAN ÖZYER
MUĞLA 2 NİHAT ÖZTÜRK
MUĞLA 3 ELVAN GÖÇER
MUĞLA 4 MUHİTTİN KAYABAŞI
MUĞLA 5 MEHMET TİRE
MUĞLA 6 İSMAİL
MUŞ 1 MEHMET EMİN ŞİMŞEK
MUŞ 2 ABDULSELAM ER
MUŞ 3 MEDENİ ÇAĞLAR
NEVŞEHİR 1 MUSTAFA AÇIKGÖZ
NEVŞEHİR 2 MURAT GÖKTÜRK
NEVŞEHİR 3 EBUBEKİR GİZLİGİDER
NİĞDE 1 ALPASLAN KAVAKLIOĞLU
NİĞDE 2 ERDOĞAN ÖZEGEN
NİĞDE 3 YAŞAR ATAÇ
ORDU 1 NUMAN KURTULMUŞ
ORDU 2 OKTAY ÇANAK
ORDU 3 METİN GÜNDOĞDU
ORDU 4 ERGÜN TAŞCI
ORDU 5 MEHMET KARA
RİZE 1 HASAN KARAL
RİZE 2 HİKMET AYAR
RİZE 3 OSMAN AŞKIN BAK
SAKARYA 1 AYHAN SEFER ÜSTÜN
SAKARYA 2 ŞABAN DİŞLİ
SAKARYA 3 MUSTAFA İSEN
SAKARYA 4 ALİ İHSAN YAVUZ
SAKARYA 5 RECEP UNCUOĞLU
SAKARYA 6 NURAY SAĞIROĞLU
SAKARYA 7 RECEP HACIEYÜPOĞLU
SAMSUN 1 AKİF ÇAĞATAY KILIÇ
SAMSUN 2 ÇİĞDEM KARAASLAN
SAMSUN 3 AHMET DEMİRCAN
SAMSUN 4 FUAT KÖKTAŞ 8/10
SAMSUN 5 HASAN BASRİ KURT
SAMSUN 6 ORHAN KIRCALI
SAMSUN 7 YILMAZ HOCAOĞLU
SAMSUN 8 HÜSEYİN AVNİ ÇATAL
SAMSUN 9 ADEM TUNCER
SİİRT 1 YASİN AKTAY
SİİRT 2 FEYZİ SEVGİLİ
SİİRT 3 LOKMAN ÖZCAN
SİNOP 1 NAZIM MAVİŞ
SİNOP 2 CENGİZ TOKMAK
SİVAS 1 İSMET YILMAZ
SİVAS 2 HİLMİ BİLGİN
SİVAS 3 SELİM DURSUN
SİVAS 4 MEHMET HABİB SOLUK
SİVAS 5 HAKAN AKKAŞ
TEKİRDAĞ 1 MUSTAFA YEL
TEKİRDAĞ 2 AYŞE DOĞAN
TEKİRDAĞ 3 METİN AKGÜN
TEKİRDAĞ 4 ALİ GÜMÜŞ
TEKİRDAĞ 5 ÖMER KARADENİZ
TEKİRDAĞ 6 ADNAN ARGAN
TOKAT 1 COŞKUN ÇAKIR
TOKAT 2 ZEYİD ASLAN
TOKAT 3 CELİL GÖÇER
TOKAT 4 YUSUF BEYAZIT
TOKAT 5 MUSTAFA ARSLAN
TRABZON 1 SÜLEYMAN SOYLU
TRABZON 2 MUHAMMET BALTA
TRABZON 3 AYŞE SULA KÖSEOĞLU
TRABZON 4 ADNAN GÜNNAR
TRABZON 5 SALİH CORA
TRABZON 6 ERGİN AYDIN
TUNCELİ 1 METİN LEVENT YILDIZ
TUNCELİ 2 ALİ ULVİ SEYREK
ŞANLIURFA 1 FARUK ÇELİK
ŞANLIURFA 2 MEHMET KASIM GÜLPINAR
ŞANLIURFA 3 HALİL ÖZCAN
ŞANLIURFA 4 AHMET EŞREF FAKIBABA
ŞANLIURFA 5 MEHMET ALİ CEVHERİ
ŞANLIURFA 6 MEHMET AKYÜREK
ŞANLIURFA 7 İBRAHİM HALİL YILDIZ
ŞANLIURFA 8 MAHMUT KAÇAR
ŞANLIURFA 9 KEMALETTİN YILMAZTEKİN
ŞANLIURFA 10 ABDURRAHMAN NÜVİT YETKİN
ŞANLIURFA 11 MEHMET FATİH AKSOY
ŞANLIURFA 12 MEHMET ARKAN
UŞAK 1 MEHMET ALTAY
UŞAK 2 ALİM TUNÇ
UŞAK 3 HÜSEYİN KESKİN
VAN 1 BEŞİR ATALAY
VAN 2 BURHAN KAYATÜRK
VAN 3 VAHDETTİN İNCE
VAN 4 FATİH ÇİFTCİ
VAN 5 KAYHAN TÜRKMENOĞLU
VAN 6 EBUBEKİR KAÇMAZ
VAN 7 FARUK ALPASLAN 9/10
VAN 8 FERMAN YILDIRIM
YOZGAT 1 BEKİR BOZDAĞ
YOZGAT 2 ABDULKADİR AKGÜL
YOZGAT 3 ERTUĞRUL SOYSAL
YOZGAT 4 YUSUF BAŞER
ZONGULDAK 1 HÜSEYİN ÖZBAKIR
ZONGULDAK 2 FARUK ÇATUROĞLU
ZONGULDAK 3 ÖZCAN ULUPINAR
ZONGULDAK 4 AKIN KAYMAK
ZONGULDAK 5 AYTEKİN KAZANCI
AKSARAY 1 İLKNUR İNCEÖZ
AKSARAY 2 CENGİZ AYDOĞDU
AKSARAY 3 MUSTAFA SERDENGEÇTİ
BAYBURT 1 NACİ AĞBAL
BAYBURT 2 ŞAHAP KAVCIOĞLU
KARAMAN 1 RECEP KONUK
KARAMAN 2 RECEP ŞEKER
KIRIKKALE 1 RAMAZAN CAN
KIRIKKALE 2 ABDULLAH ÖZTÜRK
KIRIKKALE 3 MEHMET DEMİR
BATMAN 1 ATAULLAH HAMİDİ
BATMAN 2 ZİVER ÖZDEMİR
BATMAN 3 MURAT ÇİÇEK
BATMAN 4 ADİLE GÜRBÜZ
ŞIRNAK 1 ARSLAN TATAR
ŞIRNAK 2 ÖMER DEMİR
ŞIRNAK 3 CİHAN GÜVEN
ŞIRNAK 4 SEYHAN AKI
BARTIN 1 YILMAZ TUNÇ
BARTIN 2 AHMET BENSİZ
ARDAHAN 1 ORHAN ATALAY
ARDAHAN 2 YUNUS BAYDAR
IĞDIR 1 NURETTİN ARAS
IĞDIR 2 MUSTAFA BULUŞ
YALOVA 1 FİKRİ DEMİREL
YALOVA 2 İLKER KARBUZ
KARABÜK 1 MEHMET ALİ ŞAHİN
KARABÜK 2 BURHANETTİN UYSAL
KİLİS 1 REŞİT POLAT
KİLİS 2 MUSTAFA HİLMİ DÜLGER
OSMANİYE 1 SUAT ÖNAL
OSMANİYE 2 MÜCAHİT DURMUŞOĞLU
OSMANİYE 3 MEHMET REMZİ COŞKUN
OSMANİYE 4 ABDULLAH BELET
DÜZCE 1 FARUK ÖZLÜ
DÜZCE 2 FEVAİ ARSLAN
DÜZCE 3 AYŞE KEŞİR”.
Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun bakanlık teklifini kabul ederek hükümete giren tek MHP'li isim olarak dikkatleri üzerine çeken ve bugün MHP'den ve Parti Genel Meclisi'nden istifa dilekçesini sunan Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, AK Parti'den Ankara milletvekili adayı gösterildi.
Türkeş, dün AK Parti genel merkezini ziyaret etmiş ve bu sabah da MHP'den istifa ettiğini duyurmuştu.