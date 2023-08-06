İstanbul’un yeni Valisi Davut Gül: Sokaklarda çocuk dilenci kalmayacak

Haberin Devamı

İSTANBUL Valisi Davut Gül dün medya yöneticileriyle kahvaltıda buluştu. İstanbul’la ilgili genel bilgiler veren Gül, özetle şunları söyledi:

- GEREKİRSE ÇOCUĞU AİLEDEN ALIRIZ: Çocuk dilencileri şehrin gündeminden çıkaracağız. Tespit ettiğimizde ekonomik sebeple dileniyorsa, bu sebepleri ortadan kaldıracağız. İkincide yakaladığımızda aile ile ilgili adli süreç başlayacak, çocuğu da devlet korumasına alacağız. Yabancı ise ailesiyle birlikte sınır dışı edeceğiz. İhtiyaçtan dolayı dilenme bu şehre yakışmaz, bunu ortadan kaldırmamız lazım. Önemli bir kısmının dilendiricilik çeteleri tarafından yapıldığını düşünüyoruz.

Haberin Devamı

- ESENYURT’TA NELER OLUYOR: Esenyurt’ta özel bir problem yok. Dün de suç işleniyordu, bugün de işleniyor, yarın da işlenecek. 16 milyonun yaşadığı yerde hiç suç işlenmeyecek dersek, böyle bir şey yok. Ama hiçbir suç faili meçhul kalmıyor. Esenyurt’ta suç oranı geçen seneye göre yüzde 9 oranında düşmüş. Nüfus artmasına rağmen suç oranı yüzde 9 azaldıysa bir mücadele var demek. Devlet sokak çeteleriyle, adı ne olursa olsun illegal gruplarla mücadele ediyor. İster bir ister bin kişi olsun asla suç işleyenleri hoş görmeyeceğiz, himaye etmeyeceğiz, normalleştirmeyeceğiz.

-KAÇAK GÖÇLE MÜCADELE SÜRECEK: Kaçak göçle olan mücadele kararlılıkla sürecek. Biz turistle mücadele etmiyoruz, kaçak göçle mücadele ediyoruz. Bizim göç politikamız merhamet, adalet eksenli. Kimseye zulüm de etmiyoruz, kimsenin başıboş dolaşmasına da müsaade etmiyoruz. Bu uygulama devam ettiği müddetçe kısa süre içerisinde düzensiz göç İstanbul’un gündeminden çıkmış olur. Suriyeli meselesinde ise, sonsuza kadar savaş olmaz. O bölgeye barış gelecek, huzur gelecek. Bizim misafir ettiğimiz insanlar da ülkelerine dönecek.

Haberin Devamı

"SOKAK HAYVANI DİYE BİR ŞEY OLAMAZ"

- Sokak hayvanı diye bir şey yok. Hayvanın bir sahibinin olması lazım. ‘Ben çok seviyorum dolayısıyla da sahipsiz olsun, mahallede dolaşsın, zaman zaman da insanlara zarar verirse de olabilir, hoş görelim’ deme lüksümüz yok. Belediyelere kanunen bir görev verilmiş. Belediyeler görevini yaptığında bu konuştuğumuz problemler ortadan kalkmış olur. Hayvanların birer sahibi olacak. Bunları sevenler de bunları sahiplenecek. Herkes görevini yaptığında sahipsiz hayvan problemi kalmamış olacak.

"TAKSİ SORUNUNDA MUTLU TARAF YOK"

- İSTANBUL’da bir taksi problemi var. Sebebi ne olursa olsun taksiciler mutsuz, müşteriler mutsuz, kamu ve sivil toplum kuruluşları mutsuz. Bunun oturulup bir şekilde çözülmesi lazım. Minibüslerden taksiye geçiş izni verilmiş. Bunlardan da yaklaşık 2 bin civarında minibüs taksi olarak faaliyete girmemiş. Çok acilse bu iki binin bir şekilde sisteme dahil olması gerekiyor. Belki taksilere metrobüs benzeri farklı alternatifler oluşturmak lazım. Bana kalsa eğer taksi plakası verilecekse bunların ücretlerini valiliğe alıp kentsel dönüşümde kullanmak isterim. Depreme hazırlık diyoruz ya da okulların üniversitelerin altyapısında kullanmak isterim. Bunu bir temenni olarak söylüyorum.