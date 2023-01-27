İstanbul’un taksilerinde yeni dönem

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) Çözüm Merkezi’ne taksilerle ilgili gelen şikâyetlerde, taksilerin boş olsalar dahi yolcu almadıkları, bazılarının ise başka yolcuya gittiklerini söyledikleri belirtildi. İBB’nin Ulaşım Koordinasyon Merkezi’ne (UKOME) getirdiği teklifte, tüm taksilerin akıllı tepe lambaları kullanması gerektiği, böylece yolcuların taksi erişiminin kolaylaşacağı belirtildi. İBB Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan, yeni düzenlemeyle hem taksicilerin güvenliğinin sağlanacağını hem de yolcu şikâyetlerinin giderileceğini söyleyip mevcut taksilerin 3 ay içinde bu sisteme adapte olmalarını ve tepe lambalarını değiştirmelerini istedi.

‘ZARURİ İHTİYAÇLARDAN BİRİYDİ’

İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu da, bu konuda daha önce yaşadıkları sıkıntıları dile getirip, “Rezerve yazdığında, çağrıya gittiğimiz veya işimizin olduğu anlamında yolcuyu da uyarmış oluyoruz. Bu kararla taksiciyle yolcu arasındaki sıkıntılar da çözülmüş olur. Bizim için de en zaruri ihtiyaçlardan biriydi” dedi.

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Eyüp Aksu sürenin 6 ay olmasını teklif etmesine karşın, teklif geldiği şekliyle kabul edildi. Emniyet yetkilisi, teklife ret oyu verdi.

AKILLI TABELALAR NASIL OLACAK

Yeni düzenlemeye göre İstanbul’da taksilere şu zorunluluklar getirildi: Akıllı tepe lambasında “taksi/DOLU/BOŞ/RZV/S.O.S.” ifadeleri yazacak. Akıllı tabela taksimetre ile bağlantılı olacak. Taksimetre açıldığı anda tepe lambasında kırmızı renkte “DOLU” ibaresi yer alacak. Yolculuk sonunda ise tepe lambası yeşil renkte “BOŞ” yazısı yanacak. Taksi şoförü çağrısını yanıtladığı yolcusunu almaya giderken akıllı tepe lambası kırmızı “RZV” şeklinde değiştirilecek. Şoförün panik butonuna basması durumunda taksinin kolluk kuvvetleri tarafından görülebilmesi adına tepe lambasında kırmızı renkte S.O.S. ifadesi yer alacak.



