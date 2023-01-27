Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

İstanbul’un taksilerinde yeni dönem

Güncelleme Tarihi:

#Taksi#Istanbul#Tabela
İstanbul’un taksilerinde yeni dönem
Fatma Aksu
Oluşturulma Tarihi: Ocak 27, 2023 07:00

İstanbul’da taksilerde artık anlık ‘doluluk’, ‘boşluk’ ve ‘yolcuya gitme’ durumları araç üstünde görünür olacak. Tüm taksilere akıllı tabelalara geçmeleri için 3 ay süre verildi.

Haberin Devamı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) Çözüm Merkezi’ne taksilerle ilgili gelen şikâyetlerde, taksilerin boş olsalar dahi yolcu almadıkları, bazılarının ise başka yolcuya gittiklerini söyledikleri belirtildi. İBB’nin Ulaşım Koordinasyon Merkezi’ne (UKOME) getirdiği teklifte, tüm taksilerin akıllı tepe lambaları kullanması gerektiği, böylece yolcuların taksi erişiminin kolaylaşacağı belirtildi. İBB Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan, yeni düzenlemeyle hem taksicilerin güvenliğinin sağlanacağını hem de yolcu şikâyetlerinin giderileceğini söyleyip mevcut taksilerin 3 ay içinde bu sisteme adapte olmalarını ve tepe lambalarını değiştirmelerini istedi.

‘ZARURİ İHTİYAÇLARDAN BİRİYDİ’

İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu da, bu konuda daha önce yaşadıkları sıkıntıları dile getirip, “Rezerve yazdığında, çağrıya gittiğimiz veya işimizin olduğu anlamında yolcuyu da uyarmış oluyoruz. Bu kararla taksiciyle yolcu arasındaki sıkıntılar da çözülmüş olur. Bizim için de en zaruri ihtiyaçlardan biriydi” dedi.

Haberin Devamı

Eyüp Aksu sürenin 6 ay olmasını teklif etmesine karşın, teklif geldiği şekliyle kabul edildi. Emniyet yetkilisi, teklife ret oyu verdi.

AKILLI TABELALAR NASIL OLACAK

Yeni düzenlemeye göre İstanbul’da taksilere şu zorunluluklar getirildi: Akıllı tepe lambasında “taksi/DOLU/BOŞ/RZV/S.O.S.” ifadeleri yazacak. Akıllı tabela taksimetre ile bağlantılı olacak. Taksimetre açıldığı anda tepe lambasında kırmızı renkte “DOLU” ibaresi yer alacak. Yolculuk sonunda ise tepe lambası yeşil renkte “BOŞ” yazısı yanacak. Taksi şoförü çağrısını yanıtladığı yolcusunu almaya giderken akıllı tepe lambası kırmızı “RZV” şeklinde değiştirilecek. Şoförün panik butonuna basması durumunda taksinin kolluk kuvvetleri tarafından görülebilmesi adına tepe lambasında kırmızı renkte S.O.S. ifadesi yer alacak.

İstanbul’un taksilerinde yeni dönem


 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Taksi#Istanbul#Tabela

BAKMADAN GEÇME!

Facebook 2 yılın ardından Trump kararını açıkladı

Facebook 2 yılın ardından Trump kararını açıkladı

#Meta
Asla duyamayacağınız bu ses bir gün hayatınızı kurtarabilir Odaklanmış ultrason, kuru yaprakları büyüteçle yakmak gibi

Asla duyamayacağınız bu ses bir gün hayatınızı kurtarabilir! 'Odaklanmış ultrason, kuru yaprakları büyüteçle yakmak gibi'

#Odaklanmış Ultrason
Kuraklık hiç olmadığı kadar tehlikeli Can çekişen barajları besleyecek yağışlar ne zaman gelecek İçecek suda kısıtlamaya gitmek durumunda bile kalabiliriz

Kuraklık hiç olmadığı kadar tehlikeli! Can çekişen barajları besleyecek yağışlar ne zaman gelecek? 'İçecek suda kısıtlamaya gitmek durumunda bile kalabiliriz'

#Kuraklık