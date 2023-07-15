×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

İstanbul'un simge yapılarında 15 Temmuz'a özel mapping gösterimi

Güncelleme Tarihi:

#Haydarpaşa Garı#Galata Kulesi#15 Temmuz
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 15, 2023 22:45

Haydarpaşa Gar Binası‘nda ve Galata Kulesi'nde 15 Temmuz'a özel 'mapping' gösterisi düzenledi.

Haberin Devamı

HAYDARPAŞA GARI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Haydarpaşa Gar Binası‘nda 15 Temmuz'a özel 'mapping' gösterisi düzenledi. HAYDARPAŞA GARI, 15 Temmuz anısına mapping gösterisiyle aydınlatıldı. 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümünü anma amacıyla düzenlenen gösteride, istasyonun tarihi yapısı kullanılarak duvarları aydınlatıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının gösterilmesinin ardından şehitlerin fotoğrafları ve Türk bayrağı yansıtıldı. Garda havai fişek gösterimi de yapıldı. Mapping gösterimi havadan görüntüledi.

GALATA KULESİ

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün 7’nci yıl dönümünde 15 Temmuz şehitlerinin fotoğrafları Galata Kulesi’ne yansıtıldı.  ’Türkiye Yüzyılının Kahramanları’ temasıyla gerçekleştirilen ekinliklerin İstanbul’daki en önemli merkezlerinden birisi Beyoğlu oldu. 

İstanbulun simge yapılarında 15 Temmuza özel mapping gösterimi



VATANDAŞLAR FOTOĞRAF VE VİDEO ÇEKTİ 

Galata Kulesi’nde 15 Temmuz video mapping gösterisi gerçekleştirildi. Önce Türk bayrağı kuleye yansıtıldı, ardından 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu. Çevredeki vatandaşlar fotoğraf ve video çekerek yoğun ilgi gösterdi.Alfabetik sıraya göre yansıtılan fotoğrafların yanı sıra 15 Temmuz gecesi yaşanan olaylara ilişkin videolar da izletildi.Alandaki vatandaşlar, çok etkilendiklerini dile getirerek bir daha böyle bir olayın yaşanmamasını diledi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Haydarpaşa Garı#Galata Kulesi#15 Temmuz

BAKMADAN GEÇME!

Şehirler kavrulurken dünya bu çözümleri tartışıyor... En sıcak günlerde çekilen uydu fotoğrafları çok şey anlatıyor

Şehirler kavrulurken dünya bu çözümleri tartışıyor... En sıcak günlerde çekilen uydu fotoğrafları çok şey anlatıyor

#İklim Değişikliği
Geçmişin izlerini günümüze taşıyan adresler: Türkiye’nin yer altındaki gizemli şehirleri | 6 İL 10 ÖNERİ

Geçmişin izlerini günümüze taşıyan adresler: Türkiye’nin yer altındaki gizemli şehirleri | 6 İL 10 ÖNERİ

#Rota
Oyuncu Ufuk Özkan ile gündeme geldi: 7 soruda karaciğer yağlanması... Salgın gibi önlenemez şekilde artıyor, yanlış beslenme çok etkili

Oyuncu Ufuk Özkan ile gündeme geldi: 7 soruda karaciğer yağlanması... 'Salgın gibi önlenemez şekilde artıyor, yanlış beslenme çok etkili'

#Sağlık