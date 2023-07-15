İstanbul'un simge yapılarında 15 Temmuz'a özel mapping gösterimi

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HAYDARPAŞA GARI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Haydarpaşa Gar Binası‘nda 15 Temmuz'a özel 'mapping' gösterisi düzenledi. HAYDARPAŞA GARI, 15 Temmuz anısına mapping gösterisiyle aydınlatıldı. 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümünü anma amacıyla düzenlenen gösteride, istasyonun tarihi yapısı kullanılarak duvarları aydınlatıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının gösterilmesinin ardından şehitlerin fotoğrafları ve Türk bayrağı yansıtıldı. Garda havai fişek gösterimi de yapıldı. Mapping gösterimi havadan görüntüledi.



GALATA KULESİ



15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün 7’nci yıl dönümünde 15 Temmuz şehitlerinin fotoğrafları Galata Kulesi’ne yansıtıldı. ’Türkiye Yüzyılının Kahramanları’ temasıyla gerçekleştirilen ekinliklerin İstanbul’daki en önemli merkezlerinden birisi Beyoğlu oldu.





Galata Kulesi’nde 15 Temmuz video mapping gösterisi gerçekleştirildi. Önce Türk bayrağı kuleye yansıtıldı, ardından 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu. Çevredeki vatandaşlar fotoğraf ve video çekerek yoğun ilgi gösterdi.Alfabetik sıraya göre yansıtılan fotoğrafların yanı sıra 15 Temmuz gecesi yaşanan olaylara ilişkin videolar da izletildi.Alandaki vatandaşlar, çok etkilendiklerini dile getirerek bir daha böyle bir olayın yaşanmamasını diledi.