İstanbul’un rönesansı: Time’ın ‘en muhteşem 50 şehir’ listesinde

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ABD merkezli Time dergisi, 2022 yılının en muhteşem yerleri listesinde Türkiye’den İstanbul’a yer verdi. ‘Klasiğin yeniden doğumu’ başlığının kullanıldığı makaleye, İstanbul Modern’in yeni binasının bir fotoğrafı eşlik etti. Cumhuriyetin 100’üncü yılı öncesinde Türkiye’nin en büyülü kentinin rönesanstan geçtiği de ifade edildi. İngilizce makalede, ‘Turkey’ yerine, Türkiye’nin talebi doğrultusunda artık uluslararası alanda kullanılan ‘Turkiye’ adına yer verildi.

KARAKÖY’ÜN DÖNÜŞÜMÜ

Tarihi Karaköy semtine, 1.7 milyar dolarlık bir yatırımla Galataport limanının inşa edildiği belirtilirken, Galataport’un dünyanın ilk yeraltı kruz terminali olduğuna dikkat çekildi. Yeni yıl itibarıyla, Galataport’ta yeni düzenlemelerin olacağı da belirtilirken, bölgede JW Marriott Marmara Denizi gibi lüks otellerin de hizmete gireceği bildirildi.

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AKM’YE VURGU YAPILDI

Bunlara ek olarak, kentte Adahan DeCamondo Pera’dan Westin Nisantasi DeCamondo Galata’ya kadar birçok yerin açılacağı da vurgulandı. İstanbul’un ilk çağdaş sanat müzesi İstanbul Modern’in Karaköy’deki orijinal yerine Pritzker ödüllü mimar Renzo Piano imzasıyla geri döneceği de belirtildi. Aynı makalede, Atatürk Kültür Merkezi’nin 13 yıl aradan sonra açıldığı da vurgulandı.