İstanbul'un plaj anayasası

İstanbul Valiliği dün yaptığı açıklamayla denize girilecek bölgeleri açıkladı. Megakentte 84 plaj ve kıyı bölgesinde denize girileceği belirtildi. Ancak denize girmek valiliğin belirlediği kurallar çerçevesinde olacak. 2017 yılında İstanbul’un farklı noktalarında denize giren 64, 2018’de 91, geçtiğimiz yıl da 69 kişi yaşamını yitirdi. Ve ölüm olaylarının tamamına yakını denize girilmesinin yasak olduğu bölgelerde yaşandı.

23 MADDELİK GENELGE

Bu yıl üzücü olayların yaşanmaması için İstanbul Valiliği tarafından, Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Belediyeleri, Kaymakamlıklar, Jandarma, Emniyet, Sahil Güvenlik, Çevre ve Şehircilik, Gençlik ve Spor, Kültür ve Turizm, Tarım ve Orman Müdürlükleri ve ilgili alınması gereken önlemlerle ilgili genelge gönderildi. 23 maddeden oluşan genelgede özetle şu önemli uyarılar yapıldı:

Kaymakamlıklarımızca oluşturulan “Yüzme Alanları Komisyonları”, yaz boyunca denetimlerini aralıksız sürdürecektir.

Komisyonlarca sahil ve kıyı şeritlerinde sağlık, güvenlik ve sosyal donatılar açısından yeterli görülen, can güvenliği riski taşımayan yerler; yüzme alanı ve plaj olarak belirlenecektir.

Yüzme alanlarında kıyıdan itibaren 200 metreye kadar yüzme sınırlarını belirlemek için kullanılacak yüzer donanımlar, ilgililerce tespit edilecek ve her yıl 01 Nisan-15 Kasım tarihleri arasında eksiksiz hazırlanacak. Yüzme alanlarına deniz araçları giremeyecek, lüzumlu hallerde yüzme alanı sınırlarını değiştirmeye Liman Başkanlıkları yetkili olacaktır.

SU SPORLARI AKTİVİTELERİ YOK

Plajlarda, uyarı panoları üzerinde belirtilen saatler arasında, motorlu ve motorsuz yapılan su sporları aktivitelerinden arındırılmış, her 200 metrelik yüzmeye uygun sahil şeridi için belgeli en az iki gümüş cankurtaran ve her cankurtaran kulesi için bir gümüş cankurtaran bulundurulması zorunludur.

Özellikle Karadeniz kıyısında “çeken akıntı riski” bulunan yerlerde Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Belediyelerince “çeken akıntı” ve “yüzme tehlikelidir” ibareli uyarı levhaları konulacaktır.

Covid-19 önlemleri uymayanlar hakkında cezai yaptırım uygulanacak.

İŞTE DENİZE GİRİLECEK YERLER

İstanbul Valiliği’nce denize girilecek yerler şöyle: İstanbul boğazından sadece Beykoz Poyraz ve Su ürünleri plajı, Sarıyer Rumeli Feneri Koyu, Rumeli Kavağı Plajı ve Tarabya plajının yer aldığı listede, Kadıköy Caddebostan ve Suadiye plajlarıyla, Bakırköy Yeşilköy sahilinin bir bölümü de yer aldı. Listenin büyük çoğunluğunu, Adalar, Arnavutköy, Büyükçekmece, Çatalca, Sarıyer, Silivri ve Şile ilçelerinde yer alan alanlar oluşturdu.