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İstanbul’un hayalet gemisi sualtından görüntülendi

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#İstanbul#Maltepe#Gemi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 29, 2022 10:00

İstanbul Maltepe Sahilinde lodos nedeniyle batan “Erdemler 6” isimli geminin içerisi görüntülendi. Adeta korku filmlerini aratmayan görüntülerde gemiden etrafa saçılan lastikler, el arabası ve sandalyeler görüntülere yansıdı. Batık olan gemi temmuz ayında parçalanarak su yüzeyine çıkartılmaya başlandı.

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Marmara Denizinde su altı yaşamını görüntüleyen dalgıç İsa Şahintürk Maltepe Sahilinde lodos nedeniyle batan “Erdemler 6” isimli gemiyi su altı kirliliğine dikkat çekmek amacıyla görüntüledi. Sualtından görüntülenen geminin çevresinden el arabası, lastikler, hayalet ağlar ve birçok katı atık görüldü. Sualtında yarı batık haldeki gemi adeta korku film sahnelerini aratmadı. Birçok eşyanın su altında dağılmış bir halde bulunmasından dolayı Şahintürk sualtı kirliliğinin önüne geçilmesi için atık maddelerin toplanması gerektiğini ifade etti. Erdemler 6 isimli geminin söküm işlemleri temmuz ayında başladı. Ancak hemen yanında bulunan AYİŞ 1 adlı Ro-Ro gemisi, halen yarı batık halde sahilde bulunuyor.

“YATAK, MANGAL, LASTİK VE PET ŞİŞELERİNİ SU ALTINDA GÖRMEK MÜMKÜN”

Bazı gemilerin batırılarak turizm için kullanıldığını ifade eden Dalgıç İsa Şahintürk, “Gemi kendiliğinden olumsuz hava koşulları etkisiyle battı. Bu nedenle içerisinde bulunan eşyalarda gemi ile birlikte önlem alınmadan battığı için tehlike arz ediyor. Söküm işlemleri yapılmadan içerisine çocuklar yüzerek girmeye çalışıyordu. Buda büyük bir tehlike oluşturuyordu. Su altında geminin içerisinde bulunan birçok eşya denize dağılmış bir durumda.

İstanbul’un hayalet gemisi sualtından görüntülendi



Dalış yaptığım sırada bunların hepsini görüntüledim. Su altı dron ile de çekilen görüntülerde gördüğünüz gibi içeride birçok eşya etrafa saçılmış. En önemli sorun etrafa saçılan bu atıklardır. Su altı görüntülerinde en çok kameralarımıza takılan gemilerin yanaşması için yerleştirilen lastikler oldu.

İstanbul’un hayalet gemisi sualtından görüntülendi


Denizin kirlenmesinde çok büyük bir faktör. Lastiklerin ve o denize dökülen atıkların temizlenmesi gerekiyor. Yatak, mangal, lastik ve pet şişelerini su altında görmek mümkün” dedi.
İstanbul’un hayalet gemisi sualtından görüntülendi

İstanbul sahilleri açıklarında bir çok gemi demirlemiş ve icralık bir durumda beklediği öğrenildi. Bu gemilerden bir çoğu süre kullanılmadığı için kuvvetli lodos ile birlikte kıyıya sürüklenerek batıyor. Bu durum su altı kirliliğinin artmasına neden oluyor.

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#İstanbul#Maltepe#Gemi

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