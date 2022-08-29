İstanbul’un hayalet gemisi sualtından görüntülendi

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Marmara Denizinde su altı yaşamını görüntüleyen dalgıç İsa Şahintürk Maltepe Sahilinde lodos nedeniyle batan “Erdemler 6” isimli gemiyi su altı kirliliğine dikkat çekmek amacıyla görüntüledi. Sualtından görüntülenen geminin çevresinden el arabası, lastikler, hayalet ağlar ve birçok katı atık görüldü. Sualtında yarı batık haldeki gemi adeta korku film sahnelerini aratmadı. Birçok eşyanın su altında dağılmış bir halde bulunmasından dolayı Şahintürk sualtı kirliliğinin önüne geçilmesi için atık maddelerin toplanması gerektiğini ifade etti. Erdemler 6 isimli geminin söküm işlemleri temmuz ayında başladı. Ancak hemen yanında bulunan AYİŞ 1 adlı Ro-Ro gemisi, halen yarı batık halde sahilde bulunuyor.

“YATAK, MANGAL, LASTİK VE PET ŞİŞELERİNİ SU ALTINDA GÖRMEK MÜMKÜN”



Bazı gemilerin batırılarak turizm için kullanıldığını ifade eden Dalgıç İsa Şahintürk, “Gemi kendiliğinden olumsuz hava koşulları etkisiyle battı. Bu nedenle içerisinde bulunan eşyalarda gemi ile birlikte önlem alınmadan battığı için tehlike arz ediyor. Söküm işlemleri yapılmadan içerisine çocuklar yüzerek girmeye çalışıyordu. Buda büyük bir tehlike oluşturuyordu. Su altında geminin içerisinde bulunan birçok eşya denize dağılmış bir durumda.