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İstanbul'un göbeğinde at keserken yakalandılar!

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#Sultangazi#At#Zabıta
İstanbulun göbeğinde at keserken yakalandılar
Oluşturulma Tarihi: Nisan 18, 2024 11:16

Sultangazi'de gelen bir ihbarı değerlendiren zabıta ekipleri gittikleri adreste kamyonet içinde kesilmiş at etleri ile kesilmek için bekletilen 3 at buldu. Polis ekipleri, at kesen kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

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Olay Sultangazi, Habipler Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. Sultangazi Belediyesi zabıta ekiplerine 'gecekondu bahçesinde at kesiliyor' şeklinde bir ihbar geldi. Bunun üzerine zabıta ekipleri polis eşliğinde ihbar edilen adrese baskın düzenledi. Zabıta ekipleri, adreste yaptığı aramada 3 at bulurken, park halindeki bir kamyonetin kasasında ise kesilmiş ata ait et parçaları olduğunu tespit etti. Polis ekipleri gecekonduda yaptığı aramada kimseye rastlamadı. Polis ekipleri olay sonrası kaçan kişi ya da kişileri yakalamak için çevrede geniş çaplı çalışma başlattı.

İstanbulun göbeğinde at keserken yakalandılar

Sultangazi Belediyesine ait zabıta ekipleri kesilmekten son anda kurtulan 3 canlı atı koruma altına aldı. Kesilmiş at etleri ise imha edilmek üzere götürüldü.

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İstanbulun göbeğinde at keserken yakalandılar

İstanbulun göbeğinde at keserken yakalandılar

İstanbulun göbeğinde at keserken yakalandılar

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#Sultangazi#At#Zabıta

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