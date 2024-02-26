İstanbul’un emektar banliyo güzergâhında yeni nesil ulaşım hattı

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, dün, Yedikule İstasyonu’nda Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan’la birlikte Kazlıçeşme -Sirkeci Raylı Sistem ve yaya odaklı yeni nesil ulaşım projesini basına tanıttı. Uraloğlu daha sonra trenle Sirkeci’ye gidip geldikten sonra Ergün Turan’la birlikte hatta bisiklet turu yaptı. Bakan Uraloğlu, bu hatla, bakanlığın İstanbul’da hizmete açtığı raylı sistem hattının 139.3 kilometreye yükseleceğini söyledi.

“140 yıldan fazla bir süre İstanbul ulaşımının omurgalarından biri olarak hizmet veren, Marmaray’ın hizmete girmesiyle atıl duruma düşen Sirkeci-Kazlıçeşme arasındaki 8.3 kilometrelik hattımızı modernize edilmiş olarak hizmete sunacağız” diyen Uraloğlu, yeni nesil ulaşım hattıyla ilgili şu bilgileri aktardı:

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MEYDAN, BİSİKLET YOLU

“Hem demiryolu hem de yaya odaklı çevreci bir proje 8 istasyon, 7.3 km yaya ve bisiklet yolu, 122 bin 550 metrekare meydan ve rekreasyon alanları, 6 bin metrekare kapalı sosyal kültürel alan, 74 bin metrekare yeni yeşil alan, 22 adet karayolu ve yaya alt geçitten oluşuyor. 215 bin metrekarelik çalışma alanının 92 bin 450 metrekaresi demiryolu ulaşımı için kullanıldı. Geri kalan 122 bin 550 metrekarelik kesimi ise yaya yürüme alanı, bisiklet, scooter parkuru, dinlenme gezinti, spor ve rekreasyon alanları olarak düzenlendi. Proje kapsamında ecdat yadigarı Yedikule, Kocamustafapaşa, Yenikapı ve Kumkapı tescilli duraklarımızı da, sanat tarihçileri, mimarlar, restoratörler ve arkeologlar ile birlikte çalışarak kurul kararları doğrultusunda restore ettik.





HASTANELERE ERİŞİM KOLAYLAŞTI

Yine proje kapsamında Sahil yolu ile Samatya ve Cerrahpaşa hastanelerini bağlayan kavşağı da modernize ederek alt geçit gabarisini yükseltip ambulans ulaşımına da uygun hale getirdik. Cerrahpaşa ve Samatya hastanelerine erişimi kolaylaştıracak yeni bir durak ilave ettik. Projemiz sayesinde 2024-2053 yılları arasında karayolu işletme ve bakım, trafik kazalarında azalma ve zamandan yapacağımız tasarruflarla toplam ekonomik kazanç yaklaşık 800 milyon Euro olacaktır.”

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DAVETİYE POLEMİĞİ

Bakan Uraloğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum arasında yaşanan davetiye polemiğiyle ilgili soruya da şu yanıtı verdi: “Bizim derdimiz açılışlara kim davetli, kim katılacak değil, ülkeye hizmet etmek. İstanbul temel atmama törenleri değil, ihtiyaçları giderecek proje üstüne projeyi yani gerçek hizmeti bekliyor. İstanbul, hemşerilerimizin dertleriyle dertlenen, tek gayesi sadece İstanbul olan bir belediye başkanını hak ediyor.”

TURAN’DAN DAVETİYE YANITI: BİLGİ MAHİYETİNDE

Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan törende, İBB Başkanı İmamoğlu’yla davetiye polemiği ile ilgili şöyle dedi: “Bakanlığımız davet gitmediğini söyledi. Fatih’te bir açılış yapılıyor. Devletin işleyişinde bir açılış yapıldığında herkese de bilgi mahiyetinde duyuruyoruz. Ekrem Bey benim çok eski arkadaşım. Kentin başka sorunu yokmuş gibi üç gündür davet edildim, edilmedim... Bugün konuşmasını ben de üzülerek izledim. 15 dakika kamuoyu önünde açıklama yapıyor.”