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İstanbul'un barajlarından sevindiren haber! Doluluk oranları giderek artıyor

#Baraj#İstanbul#Doluluk Oranları
İstanbulun barajlarından sevindiren haber Doluluk oranları giderek artıyor

İstanbul'da son yağışlarla birlikte barajlarda doluluk oranları giderek artıyor. Barajlardaki doluluk oranı yüzde 80'i aşarken Elmalı Barajı'nın doluluk oranı yüzde 100 olarak ölçüldü. Istrancalar'da doluluk oranı yüzde 97.22 , Ömerli Barajı'nda yüzde 95.87 ye çıktı.

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İstanbul'un barajlarında doluluk oranlarındaki artış sürüyor. İSKİ verilerine göre bugün doluluk oranı yüzde 80'i aştı. İstanbul'da bir barajda doluluk oranı yüzde yüze ulaşırken, 4 barajda doluluk oranı yüzde 90'nın üzerinde...

DOLULUK ORANI YÜZDE 86.82'DEN YÜZDE 40'LARA KADAR GERİLEMİŞTİ

İstanbul'da kurak geçen sonbaharın ardından barajların doluluk oranlarında büyük düşüşler yaşanmıştı. 2021 Nisan ayında yüzde 86. 82'ye kadar çıkan doluluk oranları daha sonra düşüşe geçmiş yüzde 40'lı seviyelere kadar gerilemişti. İstanbul'da etkili olan yağışlı sistemlerin ardından doluluk oranları hızla yükselişe geçmişti. İSKİ verilerine göre bugünkü baraj doluluk oranı yüzde 80.09 olarak ölçüldü.

İstanbul'un en dolu barajı bugün yapılan ölçümlere göre Elmalı Barajı oldu. Elmalı Barajı'nda doluluk oranı yüzde 100 olarak ölçüldü. Istrancalar'da doluluk oranı yüzde 97.22 , Ömerli Barajı'nda yüzde 95.87 ye çıktı.

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İstanbul'un barajlarındaki son doluluk oranları şöyle;

ALİBEYKÖY %70.03

BÜYÜKÇEKMECE %74.55

DARLIK %78.09

ELMALI % 100

ISTRANCALAR %97.22

KAZANDERE %92.59

ÖMERLİ %95.87

PAPUÇDERE %93.43

SAZLIDERE %47.48

TERKOS %74.97

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#Baraj#İstanbul#Doluluk Oranları

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