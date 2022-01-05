İstanbul'un barajlarında son durum... İSKİ Genel Müdürü açıkladı

Haberin Devamı

İstanbul'da son haftalardaki yağışlarla 2022 yılının ilk haftasında barajlardaki doluluk oranı yüzde 48.72 seviyesine ulaştı. İSKİ verilerine göre son 10 yılda yüzde 19.91 oranıyla en düşük seviye 2021 yılının Ocak ayında ölçüldü. 81.87 oranıyla en yüksek seviye 2019 yılının Ocak ayında görüldü. Bu oran 2022 yılının ilk haftasında yüzde 48.72 seviyesine gözlemlendi. İstanbul barajlarında doluluk oranı ise şöyle; Istrancalar’da yüzde 38.3 Terkos’ta yüzde 42.87 Sazlıdere’de yüzde 21.88 Alibey’de yüzde 27.82 Büyükçekmece’de yüzde 41.49 Ömerli’de yüzde 77.38 Darlık’ta yüzde 47.46 Elmalı’da yüzde 69.92 Kazandere’de yüzde 47.5 Pabuçdere’de yüzde 21.24.