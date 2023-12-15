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İstanbul’un avatarı... Adını sen koy

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#İmamoğlu#Istanbul#Avatar
İstanbul’un avatarı... Adını sen koy
Oluşturulma Tarihi: Aralık 15, 2023 07:00

İstanbul’a gelen ziyaretçiler önümüzdeki dönemde şehrin sokaklarını, tarihi ve kültürel zenginliklerini yapay zekâlı rehber eşliğinde gezecek. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da katıldığı toplantıda tanıtılan rehber aplikasyonun bir de avatarı var. Avatarın ismine ise İstanbullular karar verecek.

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul’un turizm potansiyelini arttırmak için başlattığı çalışmalarda, İstanbul’u avucunun içi gibi bilen, kullanıcısını alternatif rota önerileriyle şehrin keşfedilmemiş yerlerine de götürebilen yapay zekâlı bir rehber de var.

Şubat ayından itibaren turistlere rehberlik hizmeti verecek yapay zekâlı rehber, yazılı ve sesli iletişim yeteneğine de sahip. Ziyaretçilerin ana dilinde sorduğu sorulara yine o dilde yanıt verebilecek. Kullanıcısının gitmek istediği yerleri analiz edecek olan rehber, bu bilgileri değerlendirerek kişiye özel rotalar da hazırlayabilecek. Örneğin “Canım kahve istiyor” diyen kullanıcılardan birine daha önceki aramalarına bakarak tarihi bir mekân, diğerine ise Boğaz manzaralı bir kafe önerebilecek. Yapay zekâlı rehber uygulamasının bir de kullanıcıyla iletişim kuran avatarı var. Ancak avatarın ismi henüz belli değil. Adı İstanbulluların oylarıyla belirlenecek.

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#İmamoğlu#Istanbul#Avatar

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