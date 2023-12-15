İstanbul’un avatarı... Adını sen koy

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul’un turizm potansiyelini arttırmak için başlattığı çalışmalarda, İstanbul’u avucunun içi gibi bilen, kullanıcısını alternatif rota önerileriyle şehrin keşfedilmemiş yerlerine de götürebilen yapay zekâlı bir rehber de var.

Şubat ayından itibaren turistlere rehberlik hizmeti verecek yapay zekâlı rehber, yazılı ve sesli iletişim yeteneğine de sahip. Ziyaretçilerin ana dilinde sorduğu sorulara yine o dilde yanıt verebilecek. Kullanıcısının gitmek istediği yerleri analiz edecek olan rehber, bu bilgileri değerlendirerek kişiye özel rotalar da hazırlayabilecek. Örneğin “Canım kahve istiyor” diyen kullanıcılardan birine daha önceki aramalarına bakarak tarihi bir mekân, diğerine ise Boğaz manzaralı bir kafe önerebilecek. Yapay zekâlı rehber uygulamasının bir de kullanıcıyla iletişim kuran avatarı var. Ancak avatarın ismi henüz belli değil. Adı İstanbulluların oylarıyla belirlenecek.