MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleriİstanbul’un 2029 hedefi 622 kilometre metro
GeriGündem İstanbul’un 2029 hedefi 622 kilometre metro
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Fatma AKSU/ İSTANBUL
Haber Giriş: 08.02.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

İstanbul’un 2029 hedefi 622 kilometre metro

Fatma Aksu
Fatma Aksu
faksu@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Fatma Aksu
Fatma Aksu
faksu@hurriyet.com.tr
İstanbul’un 2029 hedefi 622 kilometre metro
Abone Olgoogle-news

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2029 sonunda İstanbul’da toplam 622 kilometrelik raylı sistem hedeflediklerini açıkladı.

- 2021: Eminönü-Alibeyköy tramvay. İkitelli-Ataköy metro. Rumeli Hisarüstü- Aşiyan füniküler.

- 2022: Dudullu-Bostancı metro. Eminönü-Cibali tramvay. Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattının Kabataş-Mecidiyeköy arası. İkitelli-Ataköy metro hattının Bahariye-Ataköy arası. 

- 2023: Ümraniye-Ataşehir-Göztepe metro. Çekmeköy-Sancaktepe Şehir Hastanesi metro. Pendik Merkez-Kaynarca-Hastane metro. Kirazlı-Mimar Sinan metro.

- 2024: Mahmutbey-Tema Park arası metro. Çekmeköy – Sancaktepe - Sultanbeyli metro hattının Sancaktepe Şehir Hastanesi - Sultanbeyli arası.

BEYLİKDÜZÜ'NE İKİ HAT

Ekrem İmamoğlu bu yıl Beylikdüzü-İncirli Metrosu ile Beylikdüzü-Sabiha Gökçen arasındaki HIZRAY’ı ihaleye çıkartacaklarını söyledi. İmamoğlu, HIZRAY’ın Beylikdüzü-Sabiha Gökçen arasını bir saate indireceğini ve yıl sonunda bitirmeyi planladıklarını belirtti.

False
Fatma Aksu
Fatma Aksu
faksu@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle