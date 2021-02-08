İstanbul’un 2029 hedefi 622 kilometre metro

- 2021: Eminönü-Alibeyköy tramvay. İkitelli-Ataköy metro. Rumeli Hisarüstü- Aşiyan füniküler.

- 2022: Dudullu-Bostancı metro. Eminönü-Cibali tramvay. Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattının Kabataş-Mecidiyeköy arası. İkitelli-Ataköy metro hattının Bahariye-Ataköy arası.



- 2023: Ümraniye-Ataşehir-Göztepe metro. Çekmeköy-Sancaktepe Şehir Hastanesi metro. Pendik Merkez-Kaynarca-Hastane metro. Kirazlı-Mimar Sinan metro.



- 2024: Mahmutbey-Tema Park arası metro. Çekmeköy – Sancaktepe - Sultanbeyli metro hattının Sancaktepe Şehir Hastanesi - Sultanbeyli arası.



BEYLİKDÜZÜ'NE İKİ HAT

Ekrem İmamoğlu bu yıl Beylikdüzü-İncirli Metrosu ile Beylikdüzü-Sabiha Gökçen arasındaki HIZRAY’ı ihaleye çıkartacaklarını söyledi. İmamoğlu, HIZRAY’ın Beylikdüzü-Sabiha Gökçen arasını bir saate indireceğini ve yıl sonunda bitirmeyi planladıklarını belirtti.