İstanbullular dikkat! Bazı yollar trafiğe kapatıldı

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30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları nedeniyle sabahın erken saatlerinde Vatan Caddesi ve bağlantı yolları araç trafiğine kapatıldı. İstanbul Valiliği'nden kutlamalarla ilgili daha önce açıklama yapılmış ve kapanacak yollar duyurulmuştu. İşte kapanan o yollar ve alternatif güzergahlar.

Kapatılacak yollar ve güzergâh bilgileri ise şu şekilde belirlendi;



-Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi giriş ve gelişler



-D - 100 Kuzey ve Güney istikametinden Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi girişleri



-10. Yıl Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi girişleri



-Edirnekapı’dan Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi Girişleri



-Oğuzhan Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı vatan Caddesi girişleri



-Sofular Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi girişleri



-Halıcılar Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi girişleri



-Akdeniz Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi girişleri



-Akşemsettin Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi girişleri



-Ordu Caddesi’nden ve Atatürk Bulvarı’ndan Vatan Caddesi girişleri



-Aksaray’dan Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi girişleri



-Keçeci Meydan Sokak’tan Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi Girişleri



-Hal Yolu Güneyden geliş yönüne Vatan Caddesi girişleri



-Adnan Menderes Bulvarı’na çıkan tüm cadde ve sokaklar

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Kutlamalar sırasında kapatılacak yollara alternatif güzergâhlar ise şöyle;



-Turgut Özal Millet Caddesi



-Fevzipaşa Caddesi



-Atatürk Bulvarı



-Sahil Kennedy Caddesi