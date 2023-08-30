İstanbullular dikkat! Bazı yollar trafiğe kapatıldı

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30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları nedeniyle sabahın erken saatlerinde Vatan Caddesi ve bağlantı yolları araç trafiğine kapatıldı. İstanbul Valiliği'nden kutlamalarla ilgili daha önce açıklama yapılmış ve kapanacak yollar duyurulmuştu. İşte kapanan o yollar ve alternatif güzergahlar.
Kapatılacak yollar ve güzergâh bilgileri ise şu şekilde belirlendi;
-Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi giriş ve gelişler
-D - 100 Kuzey ve Güney istikametinden Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi girişleri
-10. Yıl Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi girişleri
-Edirnekapı’dan Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi Girişleri
-Oğuzhan Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı vatan Caddesi girişleri
-Sofular Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi girişleri
-Halıcılar Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi girişleri
-Akdeniz Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi girişleri
-Akşemsettin Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi girişleri
-Ordu Caddesi’nden ve Atatürk Bulvarı’ndan Vatan Caddesi girişleri
-Aksaray’dan Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi girişleri
-Keçeci Meydan Sokak’tan Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi Girişleri
-Hal Yolu Güneyden geliş yönüne Vatan Caddesi girişleri
-Adnan Menderes Bulvarı’na çıkan tüm cadde ve sokaklar
Kutlamalar sırasında kapatılacak yollara alternatif güzergâhlar ise şöyle;
-Turgut Özal Millet Caddesi
-Fevzipaşa Caddesi
-Atatürk Bulvarı
-Sahil Kennedy Caddesi