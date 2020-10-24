İstanbullu virüs dinlemedi! İstiklal Caddesi'nde korkutan görüntü

Mevsim normallerine göre sıcak bir haftayı geride bırakan İstanbullular, hafta sonunu da fırsat bilerek parklara ve meydanlara akın etti. Son günlerde artış gösteren vakalara rağmen vatandaşlar korona virüse (Covid-19) aldırmadan meydanları doldurdu. İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı'ndaki kalabalık da dikkat çekti. Meydan ve caddede dolaşan vatandaşların zaman zaman sosyal mesafe kurulana uymadığı, bazı vatandaşların ise maske takmadığı görüldü.