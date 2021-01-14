İstanbulkart HES Kodu tanımlama ve eşleştirme ekranı! Birkaç adımda kolayca yükleme yapın!
İstanbulkart HES Kodu tanımlama ve yükleme işlemi için son 48 saate girildi. İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla İstanbulkart biniş kartlarında HES Kodu olmayan vatandaşların toplu taşımayı kullanamayacağını açıklamasının ardından harekete geçen İstanbul Büyükşehir Belediyesi, internet ortamında oluşturdukları bir sistem aracılığıyla İstanbulkart HES Kodu eşleştirme işlemini erişime açtı. İstanbulkart üzerinde yer alan numara aracılığıyla kolayca gerçekleşen tanımlama işlemi, birkaç adımda tamamlanabiliyor. İşte, İstanbulkart HES Kodu tanımlama ve eşleştirme ekranı!
İstanbulkart tanımlama işlemi son sürat devam ediyor. İstanbulkart HES Kodu yükleme ve eşleştirme işleminin 15 Ocak tarihine kadar devam edeceğini açıklayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bu tarihten sonra eşleştirme yapılmayan kartlarla toplu taşımaya binilemeyeceğini açıkladı. İstanbulkart HES Kodu eşleştirmesi için için öncelikle kişinin HES Kodu'na sahip olması gerekecek. Hes Kodu'nu almak için Sağlık Bakanlığı’nın https://hayatevesigar.saglik.gov.tr/hes.html adresini ziyaret etmek yeterli olacak.
İSTANBULKART HES KODU TANIMLAMA VE EŞLEŞTİRME İŞLEMİ
Hayat Eve Sığar uygulaması ya da SMS üzerinden aldığın HES Kodunu, kişisel bilgiler ve telefon numarası https://kisisellestirme.istanbulkart.istanbul sitesindeki gerekli alanlara doldurarak tanımlanabilecek.
Eğer İstanbulkart Mobil kullanıcısı iseniz uygulamaya ilk girişte gerekli yönlendirmelerle birkaç adımda tanımlamanı yapabilirsiniz.
HES KODUNUZU TANIMLAMAK İÇİN TIKLAYINIZ
Sağlık Bakanlığı’nın aldığı tedbirler kapsamında İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı genelgeye göre, tanılı ya da temaslı olup izolasyonda olması gerekirken şehir içi toplu ulaşım araçlarını kullandığı tespit edilen kişilerin bilgileri ilgili makamlarla paylaşılmaktadır. Covid-19 tanılı hastaların, taşıyıcıların veya bu kişilerle temasta olanların toplu ulaşım kullanımı geçici olarak engellenecektir.
KART DOLUM MERKEZLERİNDEN DE YAPILABİLİYOR
İstanbul’da toplu taşıma için kullanılan İstanbulkartlara koronavirüs tedbirleri kapsamında 15 Ocak 2021 tarihi ile HES kodu zorunluluğu getirildi. Bu tarih itibarıyla kodunu kartına tanımlatmamış olanlar toplu taşıma kullanamayacak. Eşleme, internet üzerinden yapılabildiği gibi İstanbul Kart Dolum Merkezleri’nde de yapılabiliyor. Avcılar’da da İstanbul Kart Dolum Merkezi önünde gün boyunca uzun kuyruklar oluştu. Uygulamaya 3 gün kala vatandaşlar kartlarını eşlemek için bayilere akın ediyor. Kimisi uzun süre kuyrukta beklediğini söylerken, uygulamayı gereksiz bulanlar da var.
KUYRUK UZADIKÇA UZUYOR
Uzun süre kuyrukta beklediğini söyleyen Arif Akbal, "Kartları güncelleyeceğiz onun için bekliyoruz kaç dakikadır. HES kodunu eşleyecekmişiz. 3 gün sonra kullanamayacağız doğru. Yenilemeye çalışıyoruz biz de" dedi. 61 yaşındaki Gülten Şimşek ise, "Kartı alayım, sonra da HES kodu alacağım. 61 yaşındayım ben. Bana yasak yok sanırım. Evde duramıyoruz ne yapalım. Kızıma gidiyorum, torunlarıma gidiyorum." diye konuştu. Bir başka vatandaş da "Yarım saattir bekliyorum. Hep erteledim kaç zamandır böyle sona kaldım şimdi. Mecbur olmasa yapmazdım ama ne yapalım mecbur" şeklinde konuştu.
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