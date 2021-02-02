İstanbulkart HES Kodu eşleştirme tek adımda yapılabilecek! İstanbulkart tanımlama
İstanbulkart HES Kodu tanımlama ve eşleştirme için süre bugün doluyor. İstanbulkart Kişiselleştirme sayfası üzerinden tamamlanabilen işlemler ile toplu taşıma araçlarına binmek mümkün olabilecek. Bu işlemler için İstanbulkart üzerinde numara yer alması gerekecek. Üzerinde numara bulunmayan İstanbulkart sahipleri ise kart dolum merkezleri üzerinden işlemlerini gerçekleştirebilecek. İşte, Kişiselleştirme İstanbulkart sayfası üzerinden kullanılabilecek olan İstanbulkart HES Kodu eşleştirme işlemi hakkında bazı bilgiler
İstanbulkart HES Kodu eşleştirme işlemi için vatandaşlara tanınan süre, 15 Ocak 2021 Cuma günü sona eriyor. İçişleri Bakanlığı'nın belediyelerde kullanımını zorunlu kıldığı toplu taşıma HES Kodu tanımlama işlemi, İstanbul'da Kişiselleştirme İstanbulkart internet sitesi üzerinden basit bir şekilde gerçekleştirilebiliyor. Kart üzerinde numara olmama gibi durumlar dolayısıyla bu ekran üzerinden tanımlama yapamayan kişiler ise İstanbulkart dolum merkezleri aracılığıyla işlemlerini gerçekleştirebiliyor. Peki, İstanbulkart HES Kodu eşleştirme ve tanımlama işlemi nasıl yapılacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
İSTANBULKART HES KODU TANIMLAMA VE EŞLEŞTİRME EKRANI
Hayat Eve Sığar uygulaması ya da SMS üzerinden aldığın HES Kodunu, kişisel bilgiler ve telefon numarası https://kisisellestirme.istanbulkart.istanbul sitesindeki gerekli alanlara doldurarak tanımlanabilecek.
Eğer İstanbulkart Mobil kullanıcısı iseniz uygulamaya ilk girişte gerekli yönlendirmelerle birkaç adımda tanımlamanı yapabilirsiniz.
HES KODUNUZU TANIMLAMAK İÇİN TIKLAYINIZ
Sağlık Bakanlığı’nın aldığı tedbirler kapsamında İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı genelgeye göre, tanılı ya da temaslı olup izolasyonda olması gerekirken şehir içi toplu ulaşım araçlarını kullandığı tespit edilen kişilerin bilgileri ilgili makamlarla paylaşılmaktadır. Covid-19 tanılı hastaların, taşıyıcıların veya bu kişilerle temasta olanların toplu ulaşım kullanımı geçici olarak engellenecektir.
KART DOLUM MERKEZLERİNDEN DE YAPILABİLİYOR
İstanbul’da toplu taşıma için kullanılan İstanbulkartlara koronavirüs tedbirleri kapsamında 15 Ocak 2021 tarihi ile HES kodu zorunluluğu getirildi. Bu tarih itibarıyla kodunu kartına tanımlatmamış olanlar toplu taşıma kullanamayacak. Eşleme, internet üzerinden yapılabildiği gibi İstanbul Kart Dolum Merkezleri’nde de yapılabiliyor. Avcılar’da da İstanbul Kart Dolum Merkezi önünde gün boyunca uzun kuyruklar oluştu. Uygulamaya 3 gün kala vatandaşlar kartlarını eşlemek için bayilere akın ediyor. Kimisi uzun süre kuyrukta beklediğini söylerken, uygulamayı gereksiz bulanlar da var.
KUYRUK UZADIKÇA UZUYOR
Uzun süre kuyrukta beklediğini söyleyen Arif Akbal, "Kartları güncelleyeceğiz onun için bekliyoruz kaç dakikadır. HES kodunu eşleyecekmişiz. 3 gün sonra kullanamayacağız doğru. Yenilemeye çalışıyoruz biz de" dedi. 61 yaşındaki Gülten Şimşek ise, "Kartı alayım, sonra da HES kodu alacağım. 61 yaşındayım ben. Bana yasak yok sanırım. Evde duramıyoruz ne yapalım. Kızıma gidiyorum, torunlarıma gidiyorum." diye konuştu. Bir başka vatandaş da "Yarım saattir bekliyorum. Hep erteledim kaç zamandır böyle sona kaldım şimdi. Mecbur olmasa yapmazdım ama ne yapalım mecbur" şeklinde konuştu.
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