İstanbulkart HES Kodu eşleştirme nasıl yapılır? İstanbulkart HES Kodu tanımlama ekranı

İstanbulkart HES Kodu tanımlama ve eşleştirme süreci devam ediyor. İstanbulkart Kişiselleştirme sayfası üzerinden tamamlanabilen işlemler ile toplu taşıma araçlarına binmek mümkün olabilecek. Bu işlemler için İstanbulkart üzerinde numara yer alması gerekecek. Üzerinde numara bulunmayan İstanbulkart sahipleri ise kart dolum merkezleri üzerinden işlemlerini gerçekleştirebilecek. İşte, Kişiselleştirme İstanbulkart sayfası üzerinden kullanılabilecek olan İstanbulkart HES Kodu eşleştirme işlemi hakkında bazı bilgiler

İSTANBULKART HES KODU TANIMLAMA VE EŞLEŞTİRME EKRANI

Hayat Eve Sığar uygulaması ya da SMS üzerinden aldığın HES Kodunu, kişisel bilgiler ve telefon numarası https://kisisellestirme.istanbulkart.istanbul sitesindeki gerekli alanlara doldurarak tanımlanabilecek.

Eğer İstanbulkart Mobil kullanıcısı iseniz uygulamaya ilk girişte gerekli yönlendirmelerle birkaç adımda tanımlamanı yapabilirsiniz.

HES KODUNUZU TANIMLAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Sağlık Bakanlığı’nın aldığı tedbirler kapsamında İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı genelgeye göre, tanılı ya da temaslı olup izolasyonda olması gerekirken şehir içi toplu ulaşım araçlarını kullandığı tespit edilen kişilerin bilgileri ilgili makamlarla paylaşılmaktadır. Covid-19 tanılı hastaların, taşıyıcıların veya bu kişilerle temasta olanların toplu ulaşım kullanımı geçici olarak engellenecektir.

KART DOLUM MERKEZLERİNDEN DE YAPILABİLİYOR

İstanbul’da toplu taşıma için kullanılan İstanbulkartlara koronavirüs tedbirleri kapsamında 15 Ocak 2021 tarihi ile HES kodu zorunluluğu getirildi. Bu tarih itibarıyla kodunu kartına tanımlatmamış olanlar toplu taşıma kullanamadı. Eşleme, internet üzerinden yapılabildiği gibi İstanbul Kart Dolum Merkezleri’nde de yapılabiliyor.

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