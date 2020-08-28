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DHA
Haber Giriş: 28.08.2020 - 22:44 | Son Güncelleme:

İstanbul'de dev terör operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

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İstanbul'de dev terör operasyonu! Çok sayıda gözaltı var
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, eylem hazırlığında olduğu belirlenen DHKP-C terör örgütü üyelerine yönelik düzenlediği operasyonda 30 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, eylem hazırlığında olduğu belirlenen DHKP-C terör örgütü üyelerine yönelik bugün operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda 30 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

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