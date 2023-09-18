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Öfkeli baba masaj salonunu bastı! İstanbul'dan gelip camı çerçeveyi indirdi

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#Malatya#Masaj Salonu#Baba
Oluşturulma Tarihi: Eylül 18, 2023 11:19

Dehşete düşüren olay Malatya'da meydana geldi. İstanbul’da yaşayan bir baba, Malatya’da bir masaj salonunda çalışan eski eşinin 5 yaşındaki oğlunu yanında getirdiği haberini alınca deliye döndü. İstanbul’dan yola çıkan öfkeli baba çocuğunun taciz edildiği iddiasıyla Malatya’daki masaj salonunu bastı. Camı ve çerçeveyi yerle bir eden adam, salonu adeta savaş alanına çevirdi. O anlar kameralara anbean yansıdı.

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Malatya’nın Battalgazi ilçesinde geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda iddiaya göre bir adam bir süre önce eşiyle ayrıldı. Mahkemenin velayeti anneye vermesi üzerine 5 yaşındaki çocuğuyla Malatya’ya geldi. Çocuk ve kadın burada hayatını sürdürürken adam da İstanbul’da yaşamaya devam etti. Masaj salonunda çalışan eşinin 5 yaşındaki çocuğunu da yanına götürdüğü haberini alan baba, duruma öfkelendi.

Öfkeli baba masaj salonunu bastı İstanbuldan gelip camı çerçeveyi indirdi

ÖFKELİ BABA MASAJ SALONUNU YERLE BİR ETTİ

Çocuğunun masaj salonunda taciz edildiğini iddia eden baba, İstanbul’dan yola çıkarak Hamidiye Mahallesi’ndeki masaj salonuna geldi. Öfkeli baba cam ve çerçevelerini yerle bir ettiği masaj salonuna daldı.

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Öfkeli baba masaj salonunu bastı İstanbuldan gelip camı çerçeveyi indirdi

İçeride vurmadık ve kırılmadık yer bırakmayan öfkeli baba, “çocuğum nerede” ve “silahımı getirin” diye bağırdı. Salonu adeta savaş alanına çeviren adam, yeniden dışarıya çıkarak salonu taşladı. Dehşet anları ise kameralara anbean yansıdı.

Öfkeli baba masaj salonunu bastı İstanbuldan gelip camı çerçeveyi indirdi

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#Malatya#Masaj Salonu#Baba

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