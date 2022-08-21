İstanbul’dan Afrika’ya yardım gemisini böyle uğurladı

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BM Genel Sekreteri Antonio Guterres dün Müşterek Koordinasyon Merkezi’ni ziyaret için İstanbul’a geldi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın davetiyle Türkiye’ye gelen Guterres ilk olarak Zeytinburnu’ndan bir tekneye binerek, Ukrayna’nın Chornomorsk Limanı’na boş olarak dönmeye hazırlanan SSI INVINCIBLE gemisindeki denetime katıldı.

Guterres, Ukrayna’nın Afrika’ya bağışladığı tahılı taşıyan Brave Commander gemisini de uğurladı. Guterres o anları, “Brave Commander. Bu muhteşem insani operasyonda yer alan herkesi selamlıyorum” diyerek sosyal medyada paylaştı.

TÜRKİYE’YE TEŞEKKÜR

Daha sonra Guterres ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Müşterek Koordinasyon Merkezi’nde ortak basın toplantısı gerçekleştirdi. Bakan Akar, “Şu ana kadar toplam 656 bin 349 ton tahıl sevkiyatı gerçekleşmiştir” dedi.

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BM’YE GÜVENEBİLİRSİNİZ

Guterres de konuşmasına Türkiye’ye teşekkür ederek başladı. Anlaşmasının bir parçasının Rus gübre ve gıdalarını kapsadığını vurgulayan Guterres, hem Rusya hem de Ukrayna’dan daha fazla gıda çıkmasının tüketicilerin ucuz fiyatlara erişimi için hayati önem taşıdığını belirtti. Guterres, “On binlerce ton tahıl gideceği yere gidiyor. Aslında bu gemilerin yükü sadece tahıl değil. Bu gemilere umut da yüklenmiştir. Gördüğümüz, çözümün çok daha somut halidir. BM’nin size olan desteğine her zaman güvenebilirsiniz” dedi.