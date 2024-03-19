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İstanbul'daki korkunç kaza kamerada! Otomobilin çarptığı kız çocuğu metrelerce savruldu

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#İstanbul#Sultanbeyli#Kaza
Oluşturulma Tarihi: Mart 19, 2024 09:25

Sultanbeyli’de annesiyle birlikte yolun karşısına geçmeye çalışan 5 yaşındaki kız çocuğuna otomobil çarptı. Feci kaza ise bir bir iş yerinin güvenlik kameralarına anbean yansırken, metrelerce havalanan kız çocuğu yere çakıldı.

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Kaza, akşam saatlerinde Sultanbeyli’de Battalgazi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cadde üzerinde annesi ve kardeşiyle yolun karşısına geçmeye çalışan 5 yaşındaki A. M. Ş.’ye cadde üzerinde otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle minik kız çocuğu metrelerce havalanarak yere çakıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri minik kız çocuğuna ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirerek hastaneye kaldırırken, sürücü kaçtı. Çalışma başlatan polis ekipleri, sürücü G.D.'yi gözaltına aldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

İstanbuldaki korkunç kaza kamerada Otomobilin çarptığı kız çocuğu metrelerce savruldu

“YETKİLİLERİN ÖNLEM ALMASI LAZIM”

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Kazayla ilgili konuşan mahalle sakini Muhammed Yavuz, “Biz de bu mahallede yaşıyoruz, kazayı duyar duymaz büyük bir üzüntü duyduk. İşlek cadde, çoluk çocuk annesinden kaçıyor. Böyle kötü bir durumla karşılaşıyoruz. Benim de kız çocuğum var. Çocuğun durumu ağır, inşallah iyileşir. Buna bir 'dur' demek lazım. Her gün haberlerde görüyoruz. Caddeye bir kasis mi olur, hız engelleyici mi olur ya da trafik lambası mı olur... Yetkililerin buna bir 'dur' demesi lazım.” diye konuştu.

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#İstanbul#Sultanbeyli#Kaza

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