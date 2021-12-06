İstanbul'daki esrarengiz koku! Bilim insanları da ikiye bölündü

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İstanbul'un Anadolu Yakası'nda; Kartal, Maltepe, Pendik gibi denize kıyısı olan ilçelerde dün öğle saatlerinden itibaren kendini hissettiren yoğun koku vatandaşları tedirgin etti. Kokunun artması üzerine kentin doğal gaz dağıtım şirketi İGDAŞ’a çok sayıda ihbar gitti.

İGDAŞ: BİZİMLE ALAKASI YOK

Sosyal medya hesapları üzerinden vatandaşların şikayetlerini yanıtlayan İGDAŞ, kokunun doğal gaz kaynaklı olmadığını duyurdu. İGDAŞ, ihbarda bulunan vatandaşlara "Pencerelerinizi kapalı tutun" tavsiyesinde de bulundu.

KAYNAĞI HENÜZ TESPİT EDİLEMEDİ

Esrarengiz kokunun nedeni henüz belirlenemedi. Koku bilim insanlarını da ikiye böldü.

DEPREM UZMANI NACİ GÖRÜR, DENİZİ İŞARET ETTİ

"Koku olası bir depremin habercisi mi?" sorusuna yanıt veren Prof. Dr. Naci Görür, bunun mümkün olamayacağını belirterek kokuya müsilajın sebep olabileceğini belirtti.

Özellikle deniz ve su uzmanlarının tepkisini çeken Görür, Hürriyet.com.tr'ye yaptığı açıklamada ise şöyle konuştu:

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"Bana koku nedeninin depremle ilgisi olup olmadığı soruldu. Ben de meydana gelen koku ile depremin bir alakası olmadığını söyledim. Bunun nedeni sorulduğunda da 'Olsa olsa müsilajdır' dedim. Ancak bu konu hakkında detaylı bir araştırma yapmadığım için kesin bir şekilde de belirtmiyorum bunu. Neden olarak müsilajı göstermem benim tahminimdir.

Şu an Marmara'da denizin üzerinde görülmese de müsilajın olduğunu biliyoruz. Kokunun çıktığı kıyı alanlarının sığ derinliklerinde zengin mavi-yeşil alg, müsilaj ve eşlik eden çok şey var. Biyo-kimyasal olaylar sonucu koku veya gazın belirli yerlerde oluşması bana mantıklı geliyor."

"BU KOKU DENİZDEN KAYNAKLI OLAMAZ"

Görür'ün kokudan dolayı müsilajı adres göstermesine ise Müsilaj Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Nuray Çağlar'dan yanıt geldi.

"Müsilaj böyle bir kokuya yol açmaz" diyen Çağlar "Müsilajın en yüksek seviyesini biz Mayıs ayında yaşadık. Öncelikle bir gaz olması lazım ama bu gazı tehlikeli olarak düşünmeyelim. Kokuyu hissedebileceğimiz bir gaz çıkışı olması gerekiyor. Müsilaj konusunda da böyle bir koku Mayıs ya da Haziran ayında olmadı ki şimdi olsun. Kaldı ki sıcaklık kokuşmayı da artırır. Şu an denizde müsilaj tabakası yok zaten. Şu an müsilaj hadisesine bağlı bir koku duymamız mümkün değil" dedi.

"Halkın hissettiği kokunun kaynağını araştırmadan bulamayız" tespitinde bulunan Çağlar şunları söyledi:

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"Bozuk yumurta kokusu dediğimiz hidrojen sülfür kokusu mu, kanalizasyon kokusu mu bilmiyoruz. Lodos bastığı zaman eğer sahile yakın oturuyorsak mutfak ya da banyomuzdan bile kanalizasyon kokusu duyuyoruz."

"DENİZDEN GELSGE GELSE BOZUK YUMURTA KOKUSU GELİR"

"Koku Kartal, Maltepe, Pendik tarafında yayılmış. Bir ara Haliç kokuyordu. O da hidrojen sülfür kaynaklıydı bir ara da İzmir Körfezi kokuyordu. Bu durumlarla karıştırmamak gerekiyor. Bence kuvvetli lodos sonrası kanalizasyon deşarjlarında 'bir çatlama kırılma var mı' ona bakmak lazım. Bunca yıl olmadı şimdi mi olacak, bu kokunun denizden geldiğini düşünmüyorum. Denizden gelse gelse hidrojen sülfür yani bozuk yumurta kokusu gelir. Onun için de durağan bir su olması ve yoğun şekilde alglerin bulunması lazım. Ancak böyle bir durum da yok"

GEMİ İDDİASI

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Vatandaşlar, söz konusu kokuya sahil hattından geçen bir geminin kimyasal atığının sebebi olabileceğini düşünüyor. Çok sayıda şikayetin gittiği İstanbul Valiliğinin ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin de konuyla ilgili çalışma yürüttüğü bildirildi.