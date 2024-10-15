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İstanbul'daki düğünde damada ilginç şaka: Salona tabut ve 'acı kaybımız' yazılı fotoğrafla geldiler

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#İstanbul#Düğün#Tabut
İstanbuldaki düğünde damada ilginç şaka: Salona tabut ve acı kaybımız yazılı fotoğrafla geldiler
Oluşturulma Tarihi: Ekim 15, 2024 11:15

Sarıyer'deki bir düğüne katılan damadın arkadaşları, takı törenine içerisine cansız manken koydukları tabutla geldi. Damadın fotoğrafı ve 'acı kaybımız' notuyla yürüyen grup, tabutun içerisinden cansız mankeni çıkartarak düğün hediyesi yaptı. O anları davetliler cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

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Sarıyer, Ayazağa Mahallesi'nde 12 Ekim Cumartesi günü evlenen Deniz ve Görkem çiftinin düğününde damadın arkadaşları ilginç bir şaka planladı. Çiftin nikahı kıyıldıktan sonra takı törenine geçildiği sırada damadın arkadaşları, tabutla düğün salonuna girdi.

İstanbuldaki düğünde damada ilginç şaka: Salona tabut ve acı kaybımız yazılı fotoğrafla geldiler

DAMADA TABUTLU DÜĞÜN HEDİYESİ

Önde damadın 'acı kaybımız' yazılı fotoğrafı, arkasında ise tabutla çiftin yanına gelen grup, alkış eşliğinde tabutu indirdi. Damadın fotoğrafının yapıştırıldığı cansız mankeni tabuttan çıkartan arkadaşları, düğün hediyesi olarak mankeni damadın yanına yerleştirdi.

İstanbuldaki düğünde damada ilginç şaka: Salona tabut ve acı kaybımız yazılı fotoğrafla geldiler

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'ÇAMAŞIR, BULAŞIK YIKAMAYI NASİP EYLEME'

Ardından mikrofon eline alan damadın arkadaşı, “Görkem kardeşimize çamaşır, bulaşık yıkamayı nasip eyleme, ev işlerinden uzak tut yarabbi. Allah mutlu mesut etsin" diyerek dua etti. İlginç anlar davetlilerin cep telefonu kamerasına yansıdı. 

 

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#İstanbul#Düğün#Tabut

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