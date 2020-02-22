İstanbul'daki derbi nedeni ile bazı yollar trafiğe kapatılacak
İstanbul Kadıköy'de Fenerbahçe ve Galatasaray arasında oynanacak derbi nedeniyle bazı yollar ulaşıma kapatılacak.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada yarın Kadıköy Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde Fenerbahçe ve Galatasaray arasında oynanacak derbi nedeniyle saat 14.00'den itibaren kapatılacak yollar şöyle belirtildi:
- Recep Peker Caddesi, (Yoğurtçu Parkı Caddesi Kavşağından Bağdat Caddesi Kavşağına kadar olan kısım)
- Şefikbey Sokağı,
- Kördere Sokağı,
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