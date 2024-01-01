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İstanbul'da yılın ilk gününde park ve sahillere akın edildi

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#İSTANBUL#Bakırköy#Sahil
Oluşturulma Tarihi: Ocak 01, 2024 17:40

2024 yılının ilk gününde güneşli havayı değerlendiren İstanbullular park ve sahilleri tercih etti. Kader Çal, 'İlk gün güzel geçiyor, tatil olması zaten bizim için yeterli dinlenmiş olduk.' ifadelerini kullandı.

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Yeni yılın ilk gününde Bakırköy sahiline gelenler yürüyüş yapıp çocuklarıyla oyun oynayarak zaman geçirdi.

"GÜZEL GÜNÜN TADINI ÇIKARMAK İSTEDİK"

Kader Çal, "Hava güzel ve izinli olunca yeni yılı dışarıda kutlamak istedik. Geziyoruz, sahilde oturuyoruz. İlk gün güzel geçiyor, tatil olması zaten bizim için yeterli dinlenmiş olduk." diye konuştu. Ayten Baş ise, "Bugün hava çok güzel, geçen günlere göre baya iyi. O yüzden biz de dışarı çıkmak istedik. En azından hava alıp bu güzel günün tadını çıkarmak istedik. Yılbaşında evdeydik, gayet sakin ve güzeldi." dedi.Kızıyla Bakırköy sahilinde voleybol oynayan Gökhan Bilgiç ise, "Yenil yılın ilk gününü değerlendiriyoruz. Bugün kalktık ve tatilimiz vardı.

İstanbulda yılın ilk gününde park ve sahillere akın edildi

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Biz deniz kenarını ve sporu çok seviyoruz. Kızım da lisanslı voleybolcu, tatil günlerimizde de bazen kendi antrenmanlarımızı kendimiz yapıyoruz. Deniz kenarına top oynamaya geldik. Günümüzü güzel bir şekilde geçirmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı. İbrahim Türkmen ise, "Ailece geldik 2024'ün ilk günü. Hava güzel ve güneşli, sahil güzel. Hep beraber gezelim dedik. Akşam saat 5-6' ya kadar buradayız" dedi.(DHA)

İstanbulda yılın ilk gününde park ve sahillere akın edildi

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#İSTANBUL#Bakırköy#Sahil

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