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İstanbul’da yılbaşı öncesi “Yeditepe Huzur Uygulaması"

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#Yılbaşı#İstanbul#Emniyet Müdürlüğü
İstanbul’da yılbaşı öncesi “Yeditepe Huzur Uygulaması
Oluşturulma Tarihi: Aralık 29, 2022 21:45

Yeni yıla sayılı günler kala denetimleri sıkılaştıran İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri “Yeditepe Huzur Uygulaması” gerçekleştirdi. Taksim’de gerçekleştirilen uygulamada şüpheli görülen şahısların kimlik sorgulamaları yapılırken araçlar ise didik didik arandı.

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2023 yılına sayılı günler kala il genelindeki denetimleri artıran İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saat 20.00 sıralarında “Yeditepe Huzur Uygulaması” gerçekleştirdi. Uygulama, Beyoğlu Taksim Meydanı, Fatih Millet Caddesi ve Kadıköy başta olmak üzere belirlenen birçok noktada yapıldı. Uygulamaya, Asayiş Şube Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık ve Narkotik Suçlarla Mücadele şubelerine bağlı polis ekipleri katıldı.

Taksim Meydanı’ndaki denetimde trafik ekipleri, sürücü ve araçların belgelerini inceledi. Asayiş ekipleri de araçları kontrol ederek, sürücü ve yolcuların üst aramasını yaptı. Polis helikopterinin de destek verdiği uygulamada narkotik köpeği eşliğinde araçlar didik didik arandı. Uygulama, gecenin ilerleyen saatlerine kadar süreceği öğrenildi.

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#Yılbaşı#İstanbul#Emniyet Müdürlüğü

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