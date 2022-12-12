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İstanbul’da yaşanan silahlı kavgalar kamerada

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#Bahçelievler#Şirinevler#İstanbul
İstanbul’da yaşanan silahlı kavgalar kamerada
Oluşturulma Tarihi: Aralık 12, 2022 09:48

İstanbul'da Şirinevler’de farklı zamanlarda yaşanan iki olayda, iki grubun tekme, yumruk ve silahla birbirine girdiği kavgalar kameralara yansıdı. İlk olayda, yabancı uyruklu grup tekme ve yumruklarla kavga ederken, ikinci grupta ise şahıslar silah çekilince birbirlerine saldırdı.

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Bahçelievler Şirinevler Meydanı’nda geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda, yabancı uyruklu bir grup henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Kavganın büyümesi üzerine grup tekme ve yumruklarla birbirine girdi. Güreşir gibi kavga eden gruptaki kadınların da çığlık attığı kavga kameralara yansıdı. Şahısların birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

SİLAH ÇEKİLİNCE BİRBİRİLERİNE GİRDİLER

Şirinevler’de geçtiğimiz Cuma günü akşam saatlerinde yaşanan diğer kavgada ise yine yabancı uyruklu iki grup, aralarında tartışmaya başladı. Tartışma esnasından şahıslardan biri silah çekince diğer şahıslar ona saldırdı. Tekme ve yumrukların konuştuğu kavgada, diğer şahıslar arayarak girerek grubu ayırmaya çalıştı. Yaşananlar kameralara yansırken, şahıslar birbirlerinden şikayetçi olmadı.

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#Bahçelievler#Şirinevler#İstanbul

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