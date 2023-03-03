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İstanbul'da yasadışı bahis operasyonu: 35 gözaltı

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#İstanbul#Bahis#Operasyon
İstanbulda yasadışı bahis operasyonu: 35 gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Mart 03, 2023 11:35

İstanbul'da sanal ortamda yasadışı bahis oynatan ve elde ettikleri gelirleri, birden çok bankaya ait hesaplara tanımlı set banka kartıyla çeken şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 35 kişi, adliyeye sevk edildi.

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İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasadışı yollarla bahis oynatan ve bu yöntemle 150 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 38 şüpheliden 35'i gözaltına alındı.

İstanbulda yasadışı bahis operasyonu: 35 gözaltı

DİJİTAL PARA VE BANKA ÜZERİNDEN PARA AKLIYORLARDI

Şüpheliler hakkında yapılan araştırmalarda, yasadışı bahis ve kumarla sağladıkları haksız kazancı, dijital para ve banka kurumları üzerinden aktardıkları belirlendi. Şüphelilerin toplanan paraları da, birden çok bankaya ait hesaplar ve bu hesaplara tanımlı set banka kartıyla çektikleri tespit edildi.

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İstanbulda yasadışı bahis operasyonu: 35 gözaltı

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 30 bin 100 dolar, 5 bin TL, 66 adet cep telefonu, 247 adet sim kart, 19 dizüstü bilgisayar, 6 adet tablet bilgisayar, 23 adet flash bellek, 2 adet sabit disk, 4 adet hafıza kartı ve yaklaşık 3 bin adet muhtelif banka kartı ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbulda yasadışı bahis operasyonu: 35 gözaltı

İstanbulda yasadışı bahis operasyonu: 35 gözaltı

İstanbulda yasadışı bahis operasyonu: 35 gözaltı

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#İstanbul#Bahis#Operasyon

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