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İstanbul'da yasa dışı bahis sitelerinin reklamını yapanlara operasyon: 40 gözaltı

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#İstanbul#Yasa Dışı Bahis#Operasyon
Oluşturulma Tarihi: Aralık 30, 2022 09:14

İstanbul'da yasa dışı bahis sitelerinin reklamlarını yapan veya banka hesaplarını belli bir komisyon karşılığında bahis sitelerine kiralayan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 40 şüpheli gözaltına alındı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, farklı cumhuriyet başsavcılıklarının yürüttüğü yasa dışı bahis sitelerine yönelik soruşturma kapsamında operasyon düzenledi.

Farklı sosyal medya platformlarında yasa dışı bahis sitelerinin reklamlarını yapan ve bu sitelerin para transferlerine aracılık etmek aracıyla banka hesabı açıp belli komisyon karşılığında hesaplarını kiralayan şüpheliler yönelik operasyonda 40 kişi yakalandı.

İstanbulda yasa dışı bahis sitelerinin reklamını yapanlara operasyon: 40 gözaltı

Operasyonun 50 kişiye yönelik olduğu belirtilirken diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

İstanbulda yasa dışı bahis sitelerinin reklamını yapanlara operasyon: 40 gözaltı

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#İstanbul#Yasa Dışı Bahis#Operasyon

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