İstanbul'da yasa dışı bahis sitelerinin reklamını yapanlara operasyon: 40 gözaltı

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, farklı cumhuriyet başsavcılıklarının yürüttüğü yasa dışı bahis sitelerine yönelik soruşturma kapsamında operasyon düzenledi.

Farklı sosyal medya platformlarında yasa dışı bahis sitelerinin reklamlarını yapan ve bu sitelerin para transferlerine aracılık etmek aracıyla banka hesabı açıp belli komisyon karşılığında hesaplarını kiralayan şüpheliler yönelik operasyonda 40 kişi yakalandı.

Operasyonun 50 kişiye yönelik olduğu belirtilirken diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.