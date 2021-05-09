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Çetin AYDIN / İSTANBUL
Haber Giriş: 09.05.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

İstanbul’da yakalandılar: DEAŞ'ın bomba timi

Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
İstanbul’da yakalandılar: DEAŞ'ın bomba timi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) ortak operasyonuyla yakalanan 8 DEAŞ’lı arasında, Suriyeli Muhammed Hair el D., sözde emir ‘Ebu Şehit’ kod adlı Abdulcabbar B. ve ‘Ebu Samir el Tedmuri’ kod adlı Zekeriya K.’nın da bulunduğu ortaya çıktı.

Muhammed Hair el D.’nin, Fırat Kalkanı bölgesinde ‘teğmen’ rütbesiyle terör eylemleri için bomba düzeneklerinin hazırlanması, yerleştirilmesi ve patlatılmasını koordine ettiği belirlendi. ‘Ebu Şehit’ kod adlı Abdulcabbar B.’nin de DEAŞ’ın sözde emiri olduğu, Suriye uyruklu kişileri örgüte kazandırdığı tespit edildi. Operasyonda yakalanan bir diğer önemli isim ‘Ebu Samir el Tedmuri’ kod adli Zekeriya K.’nın ise, DEAŞ’ın üst düzey isimlerine sahte pasaport hazırlayarak farklı ülkelere gitmelerini sağladığı saptandı.

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Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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