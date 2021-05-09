İstanbul’da yakalandılar: DEAŞ'ın bomba timi

Muhammed Hair el D.’nin, Fırat Kalkanı bölgesinde ‘teğmen’ rütbesiyle terör eylemleri için bomba düzeneklerinin hazırlanması, yerleştirilmesi ve patlatılmasını koordine ettiği belirlendi. ‘Ebu Şehit’ kod adlı Abdulcabbar B.’nin de DEAŞ’ın sözde emiri olduğu, Suriye uyruklu kişileri örgüte kazandırdığı tespit edildi. Operasyonda yakalanan bir diğer önemli isim ‘Ebu Samir el Tedmuri’ kod adli Zekeriya K.’nın ise, DEAŞ’ın üst düzey isimlerine sahte pasaport hazırlayarak farklı ülkelere gitmelerini sağladığı saptandı.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara