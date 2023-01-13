Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

İstanbul’da yakalanan 3 PKK’lı tutuklandı

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#PKK/KCK#Tutuklama
Oluşturulma Tarihi: Ocak 13, 2023 17:50

İstanbul’da bölücü terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 12 şüpheliden 3’ü tutuklandı.

Haberin Devamı

Edinilen bilgiye göre, geçmiş dönemlerde düzenlenen operasyonlarda polis ekiplerince yakalanıp tutuklanan bölücü terör örgütü PKK/KCK ve Suriye uzantısı PYD/YPG üyelerinin itiraflarından yola çıkan ve söz konusu teröristlerin üzerlerinden ele geçen dijital materyallerini deşifre eden İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 10 Ocak salı günü operasyon gerçekleştirmişti.

Yapılan baskınlarda 12 şüpheli şahsı gözaltına alarak sorgulamıştı. Üç gün önce 13 şüphelinin yakalanması için 9 ayrı ilçede 12 farklı adrese yapılan baskınlarda, 12 örgüt üyesi yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Yakalanan PKK/PYD şüphelilerin emniyetteki sorgusu yapıldı. Zanlılar bu sabah erken saatlerde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na götürüldü.

Haberin Devamı

Mahkemeye çıkarılan örgüt üyelerinin 3’ünün tutuklandığı, 2’sinin ‘Adli Kontrol‘ şartı uygulandığı geri kalan 7 şüphelinin ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul#PKK/KCK#Tutuklama

BAKMADAN GEÇME!

‘Küba Kraliçesi’nin sırlarla dolu hikâyesi | Her şey 1984 yılında bir akşam yemeği ile başladı, yıllar boyunca kimsenin ruhu bile duymadı

‘Küba Kraliçesi’nin sırlarla dolu hikâyesi | Her şey 1984 yılında bir akşam yemeği ile başladı, yıllar boyunca kimsenin ruhu bile duymadı

#İstihbarat
Top oynarken incitmişimdir diye önemsemedi ama neredeyse kolunu kaybedecekti Her dört kişiden biri omuz ağrısı yaşıyor... Hangi ağrıları ciddiye almalıyız

'Top oynarken incitmişimdir' diye önemsemedi ama neredeyse kolunu kaybedecekti! Her dört kişiden biri omuz ağrısı yaşıyor... Hangi ağrıları ciddiye almalıyız?

#Sağlık
11 SORUDA BELGE SKANDALI | Bidenın özel ofisinden gizli devlet belgeleri çıktı herkes Trumpı hatırladı... Bundan sonra ne olacak

11 SORUDA BELGE SKANDALI | Biden'ın özel ofisinden gizli devlet belgeleri çıktı herkes Trump'ı hatırladı... Bundan sonra ne olacak?

#Joe Biden