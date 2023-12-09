İstanbul'da yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı

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İstanbul’da sabah saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli rüzgar ve yağmur vatandaşlara zor anlar yaşattı.15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçmek isteyen motosikletliler rüzgar nedeniyle zor anlar yaşadı. Düşmemek için büyük çaba sarf eden kuryelerin yardımına sürücüler yetişti. Köprüden geçen metrobüs ve otomobil sürücüleri, rüzgarın etkisini azaltmak için araçlarıyla motosikletlilere kalkan oldu.

Taksim’de vatandaşların yağmurdan korunmak için kullandığı şemsiyelerin şiddetli rüzgar nedeniyle kırıldığı görüldü.

Saatler ilerledikçe daha da şiddetlenen rüzgar ile yağış nedeniyle Taksim Meydanı’nda yürüyen vatandaşlar zor anlar yaşadı. Vatandaşların yağmurdan korunmak için kullandığı şemsiyelerin şiddetli rüzgar yüzünden kırıldığı görüldü. Bazı vatandaşlar da şiddetli rüzgarda yürümekte zorlandı.