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İstanbul'da yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı

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#İstanbul#Yağmur#Rüzgar
Oluşturulma Tarihi: Aralık 09, 2023 16:56

İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan yağmur ile kuvvetli rüzgar il genelinde etkili olmaya devam ediyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden ise metrobüs ve otomobil sürücüleri, rüzgarın etkisini azaltmak için araçlarıyla motosikletlilere kalkan oldu.

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İstanbul’da sabah saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli rüzgar ve yağmur vatandaşlara zor anlar yaşattı.15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçmek isteyen motosikletliler rüzgar nedeniyle zor anlar yaşadı. Düşmemek için büyük çaba sarf eden kuryelerin yardımına sürücüler yetişti. Köprüden geçen metrobüs ve otomobil sürücüleri, rüzgarın etkisini azaltmak için araçlarıyla motosikletlilere kalkan oldu.

İstanbulda yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı

Taksim’de vatandaşların yağmurdan korunmak için kullandığı şemsiyelerin şiddetli rüzgar nedeniyle kırıldığı görüldü.

Saatler ilerledikçe daha da şiddetlenen rüzgar ile yağış nedeniyle Taksim Meydanı’nda yürüyen vatandaşlar zor anlar yaşadı. Vatandaşların yağmurdan korunmak için kullandığı şemsiyelerin şiddetli rüzgar yüzünden kırıldığı görüldü. Bazı vatandaşlar da şiddetli rüzgarda yürümekte zorlandı.

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#İstanbul#Yağmur#Rüzgar

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