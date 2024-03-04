İstanbul'da virajı alamayan kamyon 2 otomobili ezdi

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Olay, saat 11.45 sıralarında Namık Kemal Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sürücü Aydın Gül iplik yüklü 34 GN 9321 plakalı kamyonla iş yerine gidiyordu. Sürücü Gül, 122. sokağa girmek için manevra yaptığı sırada, iddiaya göre sokak başında park halindeki araçlar nedeniyle virajı alamadı. Kamyon park halindeki 2 aracın üzerine devrildi.

Kamyonun üzerine devrildiği araçlardan biri, başka bir otomobile çarptı. 3 araçta maddi hasar meydana gelirken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.

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Çevrede güvenlik önlemi alındı. Kamyonun park halindeki araçların üzerine devrildiği anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Sanayi sitesine ürün getiren kamyon şoförlerinden biri Türker Aktürk, "Burası sanayi bölgesi, köşe başlarına giriş çıkışlara araba bıraktıkları için geniş büyük araçlar dönemiyor.

Ben biraz önce döndüm ancak ben geri geri indim. İki tane araba şu an bunun altında pert, Allah'tan kimse yok içinde. Bu araba aşağıdan geliyor, düz gitmesi gerekirken geniş rampa yanlamasına olduğu için yamuldu ve yattı. Mahalle hep dışarıya çıktı şoförde bir şey yok." dedi. Esnaf Cihangir Biçim ise, "Burada esnafım. Zaten sürekli bu sorunları yaşıyoruz.

Fabrikalar olduğu için burada, tırlar buradan dönemiyor . Arkadaşlar araçlarını buraya park ediyor. Malum geçemediği için de yüklü olduğu için de devrilmek zorunda kaldı." diye konuştu.

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