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İstanbul'da virajı alamayan kamyon 2 otomobili ezdi

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#İstanbul#Esenyurt#Kaza
Oluşturulma Tarihi: Mart 04, 2024 14:08

Esenyurt'ta iplik yüklü kamyon virajı döndüğü sırada park halindeki 2 aracın üzerine devrildi. Kamyonun altında kalan araçlardan biri, başka bir otomobile çarptı. 3 araçta maddi hasar meydana geldi. Kamyonun araçların üzerine devrildiği anılar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, saat 11.45 sıralarında Namık Kemal Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sürücü Aydın Gül iplik yüklü 34 GN 9321 plakalı kamyonla iş yerine gidiyordu. Sürücü Gül, 122. sokağa girmek için manevra yaptığı sırada, iddiaya göre sokak başında park halindeki araçlar nedeniyle virajı alamadı. Kamyon park halindeki 2 aracın üzerine devrildi.

İstanbulda virajı alamayan kamyon 2 otomobili ezdi

Kamyonun üzerine devrildiği araçlardan biri, başka bir otomobile çarptı. 3 araçta maddi hasar meydana gelirken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.

İstanbulda virajı alamayan kamyon 2 otomobili ezdi

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Çevrede güvenlik önlemi alındı. Kamyonun park halindeki araçların üzerine devrildiği anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbulda virajı alamayan kamyon 2 otomobili ezdi

Sanayi sitesine ürün getiren kamyon şoförlerinden biri Türker Aktürk, "Burası sanayi bölgesi, köşe başlarına giriş çıkışlara araba bıraktıkları için geniş büyük araçlar dönemiyor.

İstanbulda virajı alamayan kamyon 2 otomobili ezdi

Ben biraz önce döndüm ancak ben geri geri indim. İki tane araba şu an bunun altında pert, Allah'tan kimse yok içinde. Bu araba aşağıdan geliyor, düz gitmesi gerekirken geniş rampa yanlamasına olduğu için yamuldu ve yattı. Mahalle hep dışarıya çıktı şoförde bir şey yok." dedi. Esnaf Cihangir Biçim ise, "Burada esnafım. Zaten sürekli bu sorunları yaşıyoruz.

İstanbulda virajı alamayan kamyon 2 otomobili ezdi

Fabrikalar olduğu için burada, tırlar buradan dönemiyor . Arkadaşlar araçlarını buraya park ediyor. Malum geçemediği için de yüklü olduğu için de devrilmek zorunda kaldı." diye konuştu.

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İstanbulda virajı alamayan kamyon 2 otomobili ezdi

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#İstanbul#Esenyurt#Kaza

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