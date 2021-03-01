İstanbul'da ve İzmir'de 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı kalktı mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illerin Kovid-19 değerlendirme kriterlerine göre düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli olarak gruplandırıldığı haritayı paylaştı. Kısıtlamalarda esnemeler de bu haritaya göre yapılacak. İşte, İstanbul'da ve İzmir'de 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağında son gelişmeler...

Hafta sonu yasağı düşük ve orta riskli kentlerde tamamen kaldırılırken, yüksek ve çok riskli şehirlerde ise sadece pazar günü uygulanacak. Akşam sokağa çıkma yasağı ise her yerde devam edecek. Restoranlar ise düşük riskli, orta riskli ve yüksek riskli kentlerde 07.00-19.00 arasında yüzde 50 kapasiteyle çalışabilecek. Çok yüksek riskli şehirlerde ise kapalı kalacak.

Sokağa çıkma saatleri sınırlı olan 65 yaş üstü ve 20 yaş altı grubundaki vatandaşlarla ilgili düzenleme, düşük ve orta riskli illerimizde kaldırılırken, yüksek ve çok yüksek riskli sınıftaki illerde ise sokağa çıkma süresi artırılacak.

Bu bilgiler ışığında; turuncu grupta yer alan İstanbul'da ve İzmir'de, söz konusu yaş grupları için kısıtlamalar devam edecek. Ancak serbest saatlerde düzenleme yapılacak.