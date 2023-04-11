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Ä°stanbul'da uyuÅŸturucu satÄ±cÄ±larÄ±na operasyon

GÃ¼ncelleme Tarihi:

#UyuÅŸturucu#Operasyon#Ä°stanbul
OluÅŸturulma Tarihi: Nisan 11, 2023 07:23

Ä°stanbul polisi, sabahÄ±n erken saatlerinde uyuÅŸturucu satÄ±cÄ±larÄ±na yÃ¶nelik operasyon gerÃ§ekleÅŸtirdi. Belirlenen adreslere giren ekipler, bir miktar uyuÅŸturucu ele geÃ§irirken, ÅŸÃ¼phelileri de gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±.Â

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Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'nÃ¼n Fatih Vatan Caddesi'ndeki yerleÅŸkesinden saat 05.30 sÄ±ralarÄ±nda hareket eden Narkotik SuÃ§larla MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri, Avrupa yakasÄ±nda Ã¶nceden belirlenen adreslerde uyuÅŸturucu satÄ±cÄ±larÄ±na yÃ¶nelik operasyon dÃ¼zenledi. Operasyona Ã¶zel harekat polisleri de destek verdi.

Ä°stanbulda uyuÅŸturucu satÄ±cÄ±larÄ±na operasyon

operasyon kapsamÄ±nda, Fatih Kocamustafa Mahallesi Â Ã‡akÄ±rcÄ± Sokak'ta bir binanÄ±n 2. katÄ±na giren polis ekipleri, iÃ§eride bir sÃ¼re arama yaptÄ±. Aramalara polis kÃ¶peÄŸi Bozo da katÄ±ldÄ±. Adreste kimse bulunmazken, Fatih ve diÄŸer ilÃ§elerdeki adreslerde aramalar gerÃ§ekleÅŸtirildi.

Operasyonda bir miktar uyuÅŸturucu madde ele geÃ§irilirken, ÅŸÃ¼phelilerin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

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#UyuÅŸturucu#Operasyon#Ä°stanbul

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