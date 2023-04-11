Ä°stanbul'da uyuÅŸturucu satÄ±cÄ±larÄ±na operasyon

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Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'nÃ¼n Fatih Vatan Caddesi'ndeki yerleÅŸkesinden saat 05.30 sÄ±ralarÄ±nda hareket eden Narkotik SuÃ§larla MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri, Avrupa yakasÄ±nda Ã¶nceden belirlenen adreslerde uyuÅŸturucu satÄ±cÄ±larÄ±na yÃ¶nelik operasyon dÃ¼zenledi. Operasyona Ã¶zel harekat polisleri de destek verdi.

operasyon kapsamÄ±nda, Fatih Kocamustafa Mahallesi Â Ã‡akÄ±rcÄ± Sokak'ta bir binanÄ±n 2. katÄ±na giren polis ekipleri, iÃ§eride bir sÃ¼re arama yaptÄ±. Aramalara polis kÃ¶peÄŸi Bozo da katÄ±ldÄ±. Adreste kimse bulunmazken, Fatih ve diÄŸer ilÃ§elerdeki adreslerde aramalar gerÃ§ekleÅŸtirildi.

Operasyonda bir miktar uyuÅŸturucu madde ele geÃ§irilirken, ÅŸÃ¼phelilerin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirildi.