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İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda kişi gözaltında

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#Operasyon#Uyuşturucu#İstanbul
İstanbulda uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda kişi gözaltında
Oluşturulma Tarihi: Eylül 15, 2023 08:09

İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik il genelinde daha önceden belirlenen adreslerdeki 87 kişiye operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında Bağcılar, Çınar Mahallesinde bulunan 4 katlı bir binanın ikinci katına giren polis ekipleri içeride arama yaptı.

İstanbulda uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda kişi gözaltında

Operasyona özel harekat polislerinin yanı sıra hassas burunlu narkotik polis köpeğinin de katıldığı görüldü. Operasyon çok sayıda kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınanlar sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Operasyon yapılan adreslerden bir diğeri de Pendik Yayla Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi’ndeki 4 katlı apartmandaki bir daireydi. Aranılan şüpheliyi evde bulamayan ekipler, şüphelinin annesine oğlunu telefonla aramasını söyledi. Şüpheli eve gelene kadar polis ekipleri kapıda bekledi. Şüpheli apartmanın önünde gözaltına alındı.

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#Operasyon#Uyuşturucu#İstanbul

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