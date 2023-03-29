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İstanbul'da üniversite yerleşkesinde göçük: 1 işçi yaralandı

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#İstanbul#Göçük#Marmara Üniversitesi
Oluşturulma Tarihi: Mart 29, 2023 13:28

Kadıköy'de bulunan Marmara Üniversitesi Göztepe Yerleşkesi içinde yol çalışması sırasında göçük meydana geldi. Toprak altından kalan işçi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

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Olay saat 12.00 sıralarında Marmara Üniversitesi Göztepe Yerleşkesi'nde meydana geldi. Yerleşke içinde yol çalışmasında sırasında göçük meydana geldi. Bir işçi toprak altında kalırken olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kadıköy belediyesi zabıta ekipleri ve köpekli arama ekiplerinin de olay yerine sevk edildiği görüldü. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonrasında toprak altında kalan işçi kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı işçi, ambulansla Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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#İstanbul#Göçük#Marmara Üniversitesi

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