İstanbul’da ulaşım zammında anlaşamadılar

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İstanbul’daki tüm toplu araçlarına yüzde 57.07 zam teklifini dile getiren İBB Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan, söz konusu oranla İstanbul’da 9.90 lira olan elektronik tam bilet fiyatını 15.55 liraya, taksi açılış ücretinin 12.65 liradan 19.87 liraya, indi bindi ücretinin ise 40 TL’den 70 TL’ye çıkartılmasını talep etti. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası ise yüzde 100, personel servisleri yüzde 200, okul servisleri yüzde 82, Dentur ve Avrasya yüzde 101, Turyol ise yüzde 65 zam istedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı temsilcisi Serdar Yücel ise, tüm toplu taşım araçlarına yüzde 40 zam teklifi önerisinde bulundu. Tartışmaların ardından söz konusu zam teklifi yeniden görüşülmek üzere oybirliğiyle alt komisyona havale edildi. Toplantıda İstanbul’da hizmet veren minibüslerin elektronik bilet entegrasyonuna dahil edilmesi teklifi de görüşüldü. Teklif oy birliğiyle kabul edildi. Entegrasyon ilk olarak pilot bölge seçilen Arnavutköy’den başlayacak. Entegrasyonun ardından artık İstanbulkart ile minibüslere binilebilecek. 8+1 taksi olma hakkı kazanan minibüs esnafı normal taksi olabilmek için UKOME’nin önünde protesto gösterisi düzenledi.