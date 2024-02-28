İstanbul'da yaya tramvayın altında kaldı, seferler yapılamıyor

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Topkapı'daki kaza nedeniyle tramvay seferleri yapılamıyor. Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattımızda geçici bir süre için seferlerimiz Kabataş-Çapa ve Cevizlibağ-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır" denildi.

T-1 Kabataş-Bağcılar seferini yapan tramvayın, Topkapı durağında bir vatandaşa çarpması sonucu seferler çift yönlü durduruldu. Kaza nedeniyle tramvay seferleri Kabataş-Çapa ile Cevizlibağ Bağcılar arasında yapıldı. Sefer yapılamayan duraklar arasında ise yolcular bir sonraki durağa yürümek zorunda kaldı.

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Omuzunda yük ile yürüyen Kerem Tilki, "Şu an Beyazıt'a gidiyorum. Seyitnizam'dan geliyorum. Tramvay arızalanmış, yürüyerek gidiyorum. Sanırım bir kaza olmuş" diye konuştu.

Yolcu Halit Demir ise, "Bağcılardan geliyorum, Çapa'ya gideceğim. Tramvay arıza yapmış yürümek zorundayım. Buradan Pazartekke'ye yürüyeceğim. Yapacak bir şey yok, sağlık olsun" dedi.