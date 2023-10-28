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İstanbul'da tramvay raydan çıktı

Güncelleme Tarihi:

#Tramvay#İstanbul#Beyazıt
Oluşturulma Tarihi: Ekim 28, 2023 11:01

İstanbul'da Kabataş - Bağcılar T1 seferini yapan tramvay Beyazıt durağında raydan çıktı. Bir süre seferler çift yönlü olarak yapılamayınca tramvay yolcuları yürümek zorunda kaldı.

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Kabataş - Bağcılar T1 seferini yapan tramvay, Beyazıt Tramvay durağı Eminönü istikametinde henüz bilinmeyen bir nedenle saat 09.30 sıralarında raydan çıktı. Seferler çift yönlü olarak bir süre durduruldu. Bağcılar istikametinden gelen tramvaylar Yusufpaşa istasyonuna kadar sefer yapabildi. Kabataş istikametinden gelen tramvaylar da Beyazıt İstasyonuna kadar seferlerine devam etti.

Yusufpaşa'ya kadar tramvay ile gelen yolcular Beyazıt istikametine gitmek için uzun süre yürümek zorunda kaldı. Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu yoldan çıkan tramvay raya oturtuldu. Her iki yönde de tramvay seferleri kontrollü olarak sağlandı. Laleli tramvay durağına gelip tramvaya binmek isteyen yolcular anonslar ile bilgilendirildi. 

Raylarda yürüyen Ömer Çakmak, "Yusufpaşadan beri yürüyorum, tramvayın raydan çıktığını söylüyorlar ama bir şey göremedim. Cumhuriyet Bayramı'nı böyle kutlamamamız gerekir. Muhasır medeniyetler seviyesine böyle mi çıkacağız" dedi.

Başka bir vatandaş ise "Yusufpaşa'dan haftanın iki günü yürüyoruz bu yolu" diyerek sitem etti.  

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İstanbulda tramvay raydan çıktı

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#Tramvay#İstanbul#Beyazıt

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