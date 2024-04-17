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İstanbul'da tramvay arızası: Yolcular raylarda yürüdü

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#İstanbul#Tramvay#Arıza
Oluşturulma Tarihi: Nisan 17, 2024 11:08

Kabataş-Bağcılar seferini yapan tramvayda meydana gelen teknik arıza nedeniyle seferler aksadı. Bazı vatandaşlar tramvaydan inerek raylarda yürüdü.

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T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattındaki teknik arıza nedeniyle seferler Kabataş-Yusufpaşa ve Çapa-Bağcılar istasyonları arasında yapılıyor. Ekiplerin arızayı gidermek için çalışmaları devam ederken bazı vatandaşlar rayların üzerinde yürüyerek duraklara gitmeye çalıştı.

İstanbulda tramvay arızası: Yolcular raylarda yürüdü

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Kabataş-Yusufpaşa ve Çapa-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır" ifadelerine yer verildi.

İstanbulda tramvay arızası: Yolcular raylarda yürüdü

 

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#İstanbul#Tramvay#Arıza

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