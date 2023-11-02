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İstanbul'da tramvay arızalandı, yolcular raylarda yürüdü

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#İstanbul#Tramvay#Tramvay Arızası
Oluşturulma Tarihi: Kasım 02, 2023 11:10

Kabataş-Bağcılar hattındaki tramvay Güngören İstasyonunu geçtikten sonra arızalandı. Yolcular ise bir sonraki istasyona kadar raylarda yürümek zorunda kaldı.

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Olay, Güngören tramvay istasyonunda saat 09.00 sıralarında meydana geldi. T1 Kabataş-Bağcılar seferini yapan tramvay Güngören istasyonundan Zeytinburnu istikametinde seyrettiği sırada henüz bilinmeyen bir nedenle arızalandı.

İstanbulda tramvay arızalandı, yolcular raylarda yürüdü

Arıza nedeniyle seferler Mehmet Akif Ersoy İstasyonu ile Kabataş arasında yapılabildi. Bağcılar-Güngören istasyonları arasında tramvay seferleri durduruldu.

İstanbulda tramvay arızalandı, yolcular raylarda yürüdü

Tramvay ile yolculuk yapmak isteyen yolcular ise kapalı olan istasyonlar arsında uzun süre yürümek zorunda kaldı. Tramvayın yol geçidinden arızalanması nedeniyle bazı yollar da trafiğe kapatıldı.

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İstanbulda tramvay arızalandı, yolcular raylarda yürüdü

Hastaneden evine dönen Filiz Güler "Hastaneden geliyorum, arıza var dediler. Bende yürüyorum. Bir önceki durakta indirdiler bizi. Gideceğim yere araç yok, o yüzden yürüyeceğim" dedi.

Tramvayın onarım çalışmaları devam ediyor.

İstanbulda tramvay arızalandı, yolcular raylarda yürüdü

 

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#İstanbul#Tramvay#Tramvay Arızası

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