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Emin YEŞİL/İSTANBUL/DHA
Haber Giriş: 04.03.2020 - 10:19,Son Güncelleme:/

İstanbul'da trafikte tehlikleli yolculuk

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İstanbul Sutangazi'de makas atarak ilerleyen otomobilin açık arka bagaj kısmında iki kişinin yaptığı tehlikeli yolculuk kameraya yansıdı.

Trafikte ilerleyen bir aracın içinden kaydedilen cep telefonu görüntüleri, Sultangazi Habipler-Arnavutköy yolunda geçtiğimiz günlerde çekildi.

İstanbulda trafikte tehlikleli yolculuk

Akan trafikte arka bagaj kapısı açık olan, dışarı sarkmış şekilde yolculuk yapan iki kişi, hem kendilerini hem trafiği tehlikeye attı. Görüntülenen aracın sürücüsü, akan trafikte makas atarak ilerledi. Makas atarak ilerleyen otomobilin bagaj kısmından dışarı çıkmış şekilde yolculuk yapan iki kişi, tehlikeye aldırmadan durumlarına güldükleri görüldü.
İstanbulda trafikte tehlikleli yolculuk

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